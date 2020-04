Corse : le maire d’Ajaccio veut déconfiner les déchets

Laurent Marcangeli souhaite l'exportation des déchets de la CAPA vers la région PACA. Dans un courrier adressé au président de l'exécutif de Corse il dit avoir obtenu un accord de principe de la part de Christian Estrosi, le maire de Nice et président de la métropole.

Le maire d'Ajaccio et président de la CAPA, Laurent Marcangeli, indique avoir adressé un courrier au président de l'Exécutif de Corse, dans lequel il précise que pour le seul territoire du pays ajaccien 10 000 balles de déchets sont toujours stockés sur le site de Saint-Antoine depuis le 9 novembre dernier. Selon lui, une opportunité est à saisir avec les centres de traitement des déchets de la région PACAqui en raison du confinement voient une nette baisse de leurs tonnages. Dans son courrier, Laurent Marcangeli invite également Gilles Simeoni à se rapprocher du président de la région PACA afin d'obtenir une autorisation pour évacuer avant la fin mai l'ensemble des balles de déchets stockées sur l'île. Une solution qui selon le maire d'Ajaccio pourrait résoudre cette problématique des déchets pour l'année 2020.

« Il faut saisir cette opportunité ! »

Balles de déchets entreposées sur le site de Saint Antoine à Ajaccio © Radio France - Olivier Castel

Laurent Marcangeli fait valoir ses amitiés avec Christian Estrosi, maire de Nice et président de la Métropole de Nice : « Je pense effectivement que eu égard à la situation dans laquelle nous nous trouvons c’est une opportunité importante. Je rappelle que _nous avons plusieurs centaines de tonnes mises en balles sur plusieurs sites en Corse au moment où nous parlons_. Le site le plus important étant sur la commune d’Ajaccio, le site de Saint Antoine, mais il y en a d’autres. Je rappelle que malgré la crise sanitaire les collectifs à Prunelli et Viaggianellu continuent de se plaindre, à juste titre, de la situation de leur commune par rapport à ce traitement des déchets. Ils ne veulent pas accueillir un surplus de déchets qui aujourd’hui est effectif eu égard à ces balles qui sont actuellement stationnées sur plusieurs sites. Il faut saisir cette opportunité, nous avons la malchance d’être dans cette situation au niveau du Coronavirus mais nous avons aussi cette opportunité de pouvoir transférer sur la métropole de Nice ces tonnes de déchets que nous ne savons pas où mettre au moment où nous parlons. »

Laurent Marcangeli / crise des déchets Copier

Le maire d’Ajaccio et celui de Nice tiendront une conférence de presse commune ce lundi après-midi.