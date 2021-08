Corse : Les coffres d'amarrage des yachts dans les réserves naturelles, cibles des associations

Une autorisation pour des coffres de mouillages pour navires de plus de 24 mètres a été attaquée au tribunal administratif. "U Levante" et "ABCDE" fustigent cet arrêté inter-préfectoral autorisant 14 coffres d'amarrage proches de la plage de Balistra.

Les associations estiment que ces outils, censés éviter aux bateaux de jeter l'ancre, et ainsi de dégrader les fonds marins et de déranger la faune et la flore près des côtes, dérogent aux préconisations sur ces réserves et vont forcément porter atteinte à l'environnement.

Les yachts, explique l'association "ABCDE" n'ont pas le droit de s'installer dans la réserve naturelle des bouches de Bunifaziu aussi proche du rivage, en raison de l'activité qu'ils y génèrent d'ordinaire.

Pris en accord avec la commune de Bonifacio, l'arrêté du 31 mai 2021 contrevient aux règles en vigueur selon Vincente Cucchi. La présidente d'"ABCDE" craint, de plus, que ces dispositifs ne soient autorisés ailleurs en Corse.

"L'autorisation est donnée, mais tout n'a pas été fait dans les règles. Les associations U Levante et ABCDE ont attaqué cet arrêté d'autorisation occupation temporaire autorisant la mise en place de ces coffres, bien qu'ils soient déjà mis en place", précise la militante. [...]"Le conseil scientifique de la réserve préconisait qu'il y ait au moins une distance de 50 m par rapport aux herbiers de posidonies existant, ce qui n'est pas le cas. [...] Ce qui est un comble, c'est que l'arrêté préfectoral de 2020 autorisait le mouillage de grosses unité de plus de 24 m au large, et l'AOT pris en mai dernier autorise ces mêmes unités à mouiller très très près du rivage, donc on a du mal à comprendre".

Une problématique régionale ?

"Ce genre de cas va être généralisé à la Corse", annonce aussi, craintive, Vincente Cucchi. "Il est prévu dans la réserve des bouches de Bonifacio, l'installation de 45 de ces corps-morts, [...]et selon Corse-Matin, 90 coffres dans tout le périmètre des eaux de Corse. Pour nous, ces gros yachts n'ont rien à faire au cœur d'une réserve. On va à l'encontre de tout ce qui est préconisé [...]".

Contactée, la commune de Bunifaziu assure que _"Les deux zones de mouillage répondent pleinement aux enjeux environnementaux et de développement durable, intégrant la gestion des flux maritimes au sein de la réserve"_. Une conférence de presse sera organisée dans les jours à venir, indique encore le service de presse.