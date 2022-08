Corse : les refuges de montagne épargnés par la tempête

Alors que le littoral et certaines zones de l'intérieur ont beaucoup souffert du passage de la tempête, les refuges et les sentiers du parc naturel régional n'ont à déplorer que très peu de dégâts et aucune victime. Grâce à une bonne anticipation, assure le responsable Montagne du PNRC.

Des chutes de pierres, quelques arbres arrachés qui jonchent les sentiers, nous sommes loin des paysages de désolation laissés par la tempête après son passage sur le littoral. Les refuges de montagne ont été plutôt épargnés par les violentes intempéries. Grâce à un travail de coopération entre gardiens, secouristes et la préfecture, la situation a pu être anticipée, explique Benoît Vesperini, chef du pôle Montagne au Parc Naturel Régional de la Corse.

On a été un peu plus vigilants puisqu'il y avait eu cette alerte

"Au plus fort de la tempête, les randonneurs ont été regroupés dans les refuges en attendant que ça passe, ça n'a duré en fait qu'une grosse demi-heure. Ils ont été pris en charge, on a l'habitude de la faire, précise Benoît Vesperini, car il y a souvent des orages l'été en montagne. Donc là, on a été un peu plus vigilants puisqu'il y avait eu cette alerte. On a seulement eu des dégâts sur certaines parties du GR, des chutes d'arbres qui rendent difficile d'accès l'itinéraire aux refuges. On s'organise pour dégager rapidement".