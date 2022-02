Corse : Les règles d'accès aux recycleries du Syvadec changent le 1er mars

L'objectif affiché est d'éviter une augmentation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Les règles des recycleries du Syvadec changent à partir du premier mars.

Pour les particuliers

Pour les particuliers qui ont un véhicule de tourisme, c'est-à-dire une voiture "classique", rien ne change. Ceux qui ont un pick-up, un utilitaire ou une remorque qui fait plus de 2,5 m devront présenter un nouveau badge pour rentrer. "Il sera toujours possible de déposer gratuitement les meubles, l'électroménager ou le carton, rassure Catherine Luciani, directrice générale des services du Syvadec. En revanche, pour le tout venant, les usagers auront droit à dix accès gratuits et ensuite ça deviendra payant."

Des dérogations exceptionnelles sont prévues, par exemple pour les particuliers qui rénovent leur maison ou bien pour leurs associations. La nouvelle carte s'obtient sur le site du Syvadec. Pour ceux qui ont déjà un badge, il faudra le mettre à jour pour pouvoir continuer à accéder aux recycleries.

Pour les professionnels

Les plus gros changements concernent les professionnels : Ils n'auront plus accès aux sites d'Ajaccio, Corte, Bonifacio, Figari et Porto-Vecchio "ils seront réorientés vers les recycleries privées et professionnelles qui sont à proximité", précise Catherine Luciani.

Dans les autres recycleries, les professionnels devront demander un badge sur le site du Syvadec. Il sera toujours possible de déposer gratuitement des meubles, de l'électroménager, des cartons ou des métaux mais pour les végétaux, le bois ou bien le tout venant, il faudra payer dès le premier passage. Pour les véhicules de type pick-up, fourgonette ou avec une remorque, le prix est fixé à 50 euros, pour les fourgons ou camions plateau il faudra payer 200 euros et les camions fermés devront s'acquitter de 250 euros.