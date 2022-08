Corse : Les restrictions d'eau passent de plus en plus mal

La réunion ce mercredi à la préfecture d'Ajaccio a été houleuse, les restrictions de l'usage de l'eau mises en place début août pour faire face aux conséquences de la sécheresse provoquent des remous. Les discussions entre les services de l'Etat, la collectivité de Corse, les chambres d'agriculture ont effet mis au jour d'importants désaccords, concernant principalement la Corse-du-Sud.

la préfecture veut continuer à serrer la vis, sauf pour les laveurs de voitures, alors que de l'autre, l'Office hydraulique, soutenus par les agriculteurs, défend un assouplissement

Acqua in bocca, les parties présentes à ce nouveau conclave n'ont pas voulu communiquer. Les points de divergence ne sont pas venus de la Haute-Corse où les restrictions se poursuivent en accord avec le monde agricole. Une gestion stricte, sévère, a été maintenue, ce d'autant que l'irrigation des clémentiniers va débuter en septembre en plaine orientale. Dans le Sud de d'île, en revanche la question fait débat. D'un côté, la préfecture veut continuer à serrer la vis, sauf pour les laveurs de voitures, alors que de l'autre, l'Office hydraulique, soutenus par les agriculteurs, défend un assouplissement. L'OEHC s'appuie sur les chiffres de ses experts. Le barrage de Tolla, rempli à 70%, assure les besoins de la région ajaccienne. Quant à l'ouvrage de la vallée de l'Ortolo, il compte plus d'un million de m3 alors que les besoins journaliers sont de 10 000 m3. Soit une réserve de 100 jours. Idem pour les barrages de Figari et de l'Ospedale remplis à moitié. Ils ne sont pas, selon l'Office, dans une situation critique. Une passe d'armes qui n'est pas une première. Cet été, en Haute-Corse, la Collectivité de Corse avait dénoncé des "fake news" parlant de la vision jugée alarmiste des services de l'Etat qui avaient évoqué une possible pénurie à partir du 25 août.

Une nouvelle réunion est prévue ce jeudi pour aplanir ces divergences.