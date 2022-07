Corse : quelle stratégie face au risque incendie majeur ?

La Corse a présenté ces derniers jours les moyens dont elle dispose pour lutter contre les incendies. Plusieurs centaines d’hommes sont mobilisables sur l’ensemble de la région, des hommes qui pourront bénéficier du soutien de deux canadairs, deux hélicoptères bombardier d’eau et de l’appui possible d’un Dash.

Le dispositif mise aussi sur d'importants moyens de prévention au sol pour intervenir au plus vite. L'objectif être le plus réactif possible souligne François Ravier, le préfet de la Haute-Corse. « Nous avons commencé la saison des feux avec trois à quatre semaines d’avance. L’idée en début de saison est de fixer les grands principes. Ils consistent à la mobilisation des services de secours proportionnelle au risque incendie. Tous les jours, entre 17h et 18h, nous évaluons les risques pour le lendemain et SIS va formater les moyens et le déploiement d’observations sur le terrain pour le lendemain. Donc, mobilisation des services, maillage du territoire pour permettre la surveillance des secteurs à risques particuliers et, élément fort de la stratégie, l’attaque précoce des feux. Plus vite on va circonscrire les feux naissants, moins on aura de dommages et de dangers. »

Et pour éviter au maximum les risques, certains massifs risquent de fermer ponctuellement. Une situation à laquelle il va falloir s'habituer. « Nous allons rendre ces fermetures plus explicites, par des panneaux, électriques notamment, qui permettront la mise à jour des informations. Seront déployées aussi des barrières pour limiter l’accès lorsque les massifs sont fermés. Par ailleurs, nous publions tous les jours une carte sur internet relative à la fermeture des massifs » conclut le préfet de Haute-Corse.