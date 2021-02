Corse : une étude inquiétante sur les changements climatiques à venir

En Corse, l'augmentation des températures pourrait atteindre 4 à 5 degrés d’ici la fin du siècle et les sécheresses et canicules devenir courantes si les émissions de gaz à effet de serre ne diminuent pas, selon une étude de Météo France avec l'institut Pierre Simon Laplace.

Si rien n'est fait pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre, la température moyenne pourrait grimper de 4 à 5 degrés en Corse d’ici la fin du siècle. Ce sont les conclusions de travaux menés par Météo France, l'institut scientifique Pierre Simon Laplace et un centre européen de recherche. L'eau pourrait être de plus en plus rare dans l'île et les températures devenir extrêmes.

Vers un confinement climatique ?

Si le scénario le plus pessimiste se réalise les canicules en 2100 deviendraient difficilement supportables pour l'homme comme l'explique Patrick Rebillout météorologue à la station météo France d'Ajaccio : « Sans politique climatique on pourrait avoir sur la Corse des températures maxi à la fin su siècle de 50 degrés, on serait confinés à cause du changement climatique ! »

Adapter les cultures

L'INRA de San Giuliano travaille déjà pour adapter la production de clémentines de demain © Getty - Getty

Autres conséquences, cette fois-ci pour l'agriculture. L'INRA de San Giuliano travaille déjà pour adapter la production de clémentines de demain en remettant au goût du jour, quelques-unes des 85 variétés dont elle dispose. Olivier Pailly, directeur d'unité expérimentale Cytrus : « On est en train de revisiter cette collection et éventuellement d’introduire des variétés qui avaient été écartées parce-que trop acides mais qui du fait du changement climatique et de la baisse d’acidité peuvent devenir intéressantes dans le cadre de l’IGP clémentines de Corse. »

Des conséquences déjà visibles

Habitations menacées sur le cordon lagunaire de la Marana © Radio France - Jean Pruneta

Ce réchauffement climatique favorise l'érosion du littoral. Sur la Marana près de Bastia les conséquences sont déjà visibles. Pasquin Giustiniani a vu la mer se rapprocher de sa maison familiale : « Jusque dans les années 70 il fallait marcher pratiquement une centaine de mètres jusqu’à la mer, ce n’est plus le cas puisqu’elle est dans le jardin. Il y à 15 jours lors de la dernière tempête les arbres de notre jardin sont tombés dans l’eau, _on n’envisage même pas la fin du siècle, on se demande si l’année prochaine on sera encore là_… » Le monde scientifique estime qu'un réchauffement d'un degré n'est plus évitable d'ici 2040.

Robert Vautard, directeur de l'institut Pierre Simon Laplace qui a co-réalisé cette étude est l'invité de la rédaction ce jeudi sur RCFM.

A quelles températures s’attendre ? « Les températures ont déjà fortement augmenté dans les régions méditerranéennes et en Corse, pas loin de 2 degrés déjà alors que le réchauffement global est de 1 degré aujourd’hui. Il faut s’attendre à des augmentations très impressionnantes au-delà de 5 à 6 degrés dans les hypothèses où les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter de façon effrénée. C’est le scénario élevé. »

Sècheresses à répétition, pics de température à 50 degrés, comment vivre dans ces conditions ? « En 2019 les températures ont atteint 46 degrés, pas loin de 50 déjà… on peut imaginer que dans un scénario élevé on puisse les dépasser plusieurs fois au cours du siècle, c’est plus qu’une éventualité dans le cas où les émissions de gaz à effet de serre ne seraient pas réduites. »

Quelles répercussions à craindre pour l’environnement et la nature ? « Il y en a déjà beaucoup, ce qu’il faut craindre le plus c’est l’accès à l’eau dans des régions où les températures sont très élevées et où il pleut très peu l’été. Si les sols sont secs et qu’on a des vagues de chaleurs impressionnantes on aura des problèmes d’accès à l’eau, en Corse aussi. Il faut s’attendre à une compétition entre l’agriculture, l’énergie, l’utilisation courante de l’eau potable par exemple et des restrictions. »

Des scénarios plus optimistes ? « Les émissions de gaz à effet de serre ne peuvent pas s’arrêter du jour au lendemain, le mieux qu’on puisse faire c’est stabiliser le climat à 0,5 degré de plus qu’aujourd’hui dans le monde, au prix d’efforts très importants et de diminutions de ces émissions par deux d’ici 10 ans. Les émissions ont baissé en 2020 de 7% à cause la crise… »

Des objectifs atteignables ? « Tout dépend de nous, en revanche on sait qu’on a une température plancher de 1,5 degré, _une révolution est à faire, il y a des opportunités à voir sur la pollution, la santé, l’art de vivre_, elles sont très importantes et à souligner. »