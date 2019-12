Corse : une montagne (de déchets) dans la mer ?

A quelques heures du nouvel an, la Corse se trouve toujours en pleine crise des déchets. Blocages des centres de traitement, multiplication des incendies, à l’aube de 2020 la situation reste plus que tendue.

Cela fait 54 jours que le collectif Valincu Lindu bloque l'accès au centre d'enfouissement de déchets de Viggianellu et cela ne semble pas être prêt de s'arrêter. Après la présentation à Corte, il y a deux semaines, du plan Marshall de la collectivité de Corse, le collectif n'est pas satisfait. En ce qui concerne la collecte les initiatives sont bonnes estime Valincu Lindu, mais il n'y a rien de nouveau sur le traitement. Le 2 janvier, date prévue pour la réouverture du site, le collectif continuera donc son blocage. "On dit que les décisions ne pourront pas être prises avant les municipales, alors nous bloquerons jusqu'aux municipales" précise l'un de ses porte-parole.

En novembre dernier, des militants de Core in fronte avaient partiellement libéré l'accès au site de Viggianellu

« Livrés à nous-mêmes »

En cette période de fêtes, les déchets se multiplient, et certaines communes ont du mal à faire face à la crise qui se poursuit, notamment la communauté de communes de Castagniccia-Casinca (42 communes). Les centres d'enfouissement de Prunelli Di Fium'Orbu et de Viggianello étant fermés, la communauté évacue ses déchets sur le quai de transfert de Teghime et met tous les moyens en œuvre pour éviter d'empiler les ordures.

Antoine Poli, président de la communauté de communes de Castagniccia-Casinca

Les dépenses annuelles en matière de gestion des déchets représentent 2 millions 200 000 euros pour la communauté de communes de Castagniccia-Casinca.

Retour à l’incinération

Dans certaines rues insulaires les feux de poubelles se multiplient selon les pompiers

Certains ont rouvert directement le débat en faisant flamber des montagnes de poubelles qui jonchent les rues de certaines villes et villages. Pas un soir sans une intervention des pompiers. A Ajaccio, des bouteilles de gaz ont même été retrouvés dans un stock de poubelles alors qu’à Furiani, un feu de détritus s'est propagé à la végétation. Pour la seule période de Noël, il y a eu 14 interventions des pompiers sur des feux de poubelles dans Bastia et son agglomération. Un bilan fait par les pompiers et la police deux fois supérieur à celui de l'an dernier.

Des incendies qu'il faut prendre en charge très vite, pour éviter la propagation, expliquent les autorités qui attirent l'attention des habitants concernant les émanations de vapeurs toxiques dégagées par ces feux en raison des matières plastiques présentes dans les poubelles.