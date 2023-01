Corsica Linea dans le viseur des écologistes

Depuis 2020, une règlementation contraint les navires à utiliser du fioul à 0.5 % de teneur en soufre. En septembre 2021, Corsica Linea a obtenu une dérogation lui permettant d’utiliser du Fioul lourd à 3,5% de souffre, et pour compenser cette pollution, la compagnie a dû équiper ses moteurs de scrubbers. Ce système de lavage de fumée permet soit de récupérer le souffre à bord pour le traiter une fois à quai, soit de le rejeter directement en mer.

La solution apparemment choisie par Corsica Linea explique Muriel Secondi, pour les écologistes du Garde : « Les scrubbers fermés étaient parfaitement utilisables. Pourquoi le Piana a réussi à mettre du scrubber à SEC ? Pourquoi pas la Corsica Linea ? Pourquoi ne pas avoir utilisé du carburant à 0, 5% de soufre ? Nous, on le dit, on subventionne des navires qui ne respectent pas notre nature. »

Ce choix de rejeter les résidus de souffre en mer, Dominique Lanfranchi du réseau A Sintinella ne le comprend pas non plus : « Il y a quand même une anomalie, manifestement lorsqu’on voit ce type de dérogation, on s'interroge, on ne comprend pas trop pourquoi ces bateaux sont équipés de scrubbers à boucle ouverte, ils sont sans doute moins chers, j'imagine. Je pense que c'est la collectivité de Corse qui devrait prendre cette décision, c'est elle qui est responsable en fait. » Les écologistes rappellent que les moteurs GPL du Galeotta, dernier né de Corsica Linea pourront aussi fonctionner au fioul lourd, moins cher et très polluant.

"Des émissions de fumée déjà 5 fois inférieures à la norme"

Pour répondre à ces mises en cause, le directeur général de la Corsica Linea, Pierre-Antoine Villanova est l’invité de la rédaction ce mardi sur RCFM.

"Aucun intérêt économique", selon le directeur général de la compagnie maritime, « la préoccupation est purement environnementale ». Pierre-Antoine Villanova : « Dans un monde parfait, la mise en place de la zone SECA, ça intervient en 2025 et dans la réalité, Corsica Linea fonctionne avec des émissions équivalentes depuis 2020. Oui, on a investi dans un traitement de fumée et oui, progressivement on va passer ce traitement de fumée à ce qu'on appelle la boucle fermée. Actuellement, nous avons 2 de nos 5 navires qui fonctionnent comme ça et d'ici 2 ans, on aura l'intégralité de notre faute qui qui fonctionnera comme ça. Ça fait 2 ans maintenant que l'immense majorité des navires de Corsica Line a des émissions de fumée qui sont 5 fois inférieures à la norme et qui sont déjà aux normes SECA. »