Côte d'Opale : des œuvres d'art fabriquées en déchets plastiques, pour sensibiliser le grand public

A l’entrée des grands sites naturels du littoral, dans le Pas-de-Calais, impossible de les rater. Ici il y a un oiseau, là une baleine, ou encore un phoque. Ces grandes statues sont faites de tiges de métal et de grillages. Et à l’intérieur, elles sont remplies de déchets plastiques : jouets, cartouches, emballages divers et autres bouteilles.

Des déchets collectés en quelques heures

Ces déchets ont été collectés, en quelques heures seulement, par trois gardes natures, en baie de Canche. Ensuite, les artistes spécialisés dans la récupération, In solo et Karine Halloucherie, ont travaillé autour de 5 animaux emblématiques de la région.

Des déchets de plastiques dans cette statue de Fulmar boréal, comme ceux que cet oiseau ingère, en mer et sur nos plages.. © Radio France - Matthieu Darriet

Ainsi à la Pointe aux oies, à Wimereux, un oiseau est perché sur un gabion, raconte Kewin Wimez, d’Eden 62 : "On a ici le Fulmar boréa, composé de petits morceaux de plastiques, qu'il ingère malheureusement en pensant que c'est de l'alimentation pour lui. Et donc, ça provoque forcément des troubles digestifs."

A Dannes, un phoque est rempli de restes de filets de pêche et de cordages qui l'empêchent de pêcher. - Photo Eden 62

Il y a aussi, à Dannes, un phoque veau-marin qui est rempli de restes de filets de pêche et de cordages qui lui serrent le cou et l'empêchent de pêcher. A Etaples, il y a une baleine remplie de sacs plastiques, que beaucoup de mammifères marins ingèrent en pensant qu'il s'agit de méduses.

A Etaples, il y a une baleine remplie de sacs plastiques, que beaucoup de mammifères marins ingèrent en pensant qu'il s'agit de méduses. - Photo : Eden 62

A Merlimont, un fou de Bassan est rempli de plastiques et à Grosfliers, un banc de poissons est également constitué de micro-plastiques, qui sont le résultat de la dégradation des gros plastiques et qui contaminent tout la chaîne alimentaire.

Des déchets qui viennent de la terre

Ces sculptures sont là dans le cadre d’un appel à projet du Parc marin des Estuaires picards et de la Mer d'Opale. Car tout a déjà été essayé à propos des déchets en mer, qui proviennent à 80 % des terres.

Sur ces sites protégés, le retrait des poubelles avait pour but d’inciter chacun à repartir avec ses déchets et cela fonctionne, mais pas partout, comme à Wimereux, où la statue sert de poubelle pour certains. Chaque œuvre est pourtant enrichie d’un panneau explicatif qui rappelle le devenir de ces déchets abandonnés et de quelle façon ces animaux en sont les victimes.