VIDÉO : Côte d'Opale, un drone solaire réussit la traversée de la Manche

Un petit avion solaire sans pilote a traversé la Manche, au départ de Sangatte et puis retour ce lundi. Ce drone, conçue par une entreprise toulousaine s'inscrit dans la lignée des aventuriers des airs, comme Blériot et plus récemment Francky Zapata et son flyboard.