Côte-d'Or : 16.500 mégots ramassés en une heure sur les bords du lac d'Arc-sur-Tille

La Poste et l'association The SeaCleaners, fondée et présidée par le navigateur Yvan Bourgnon, mènent ensemble des opérations de nettoyage du littoral et des abords des cours d'eau français. Ce vendredi 30 juin, ça se passait au lac d'Arc-sur-Tille. Plus de 61 kilos de déchets ont été ramassés.

Les mégots ramassés au cours de l'opération menée ce vendredi 30 juin sur les bords du lac d'Arc-sur-Tille en Côte-d'Or - La Poste 150 agents volontaires de la Poste de Côte-d'Or ont investi ce vendredi matin les bords du lac d'Arc-sur-Tille. Ce n'était pas pour un moment de détente mais pour participer pendant une heure à une vaste opération de nettoyage de cet espace aquatique prisé des côte-d'oriens. ⓘ Publicité Une affiche expliquant le partenariat entre La Poste et The SeaCleaners posée près de la plage du lac d'Arc-sur-Tille - La Poste Plus de 60 kilos de déchets ramassés en une heure ! On peut dire que ces volontaires n'ont pas chômé ! En l'espace d'une heure, l'opération menée en collaboration avec l'association The SeaCleaners présidée par le navigateur Yvan Bourgnon, a permis de récupérer précisément 61,62 kg de déchets parmi lesquels pas moins de 16.500 mégots. Un partenariat national pour la préservation des écosystèmes aquatiques et des opérations de nettoyage du littoral et des abords des cours d'eau français. Dans le cadre de ce partenariat avec The SeaCleaners, La Poste invite ses collaborateurs à participer partout en France à des opérations de nettoyage menées conjointement avec les équipes de l'association. Yvan Bourgnon participait à la pesée des déchets ramassés ce vendredi à Arc-su-Tille.