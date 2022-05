Dijon : avant les 50 ans du circuit de Prenois, les Sentinelles de la Montagne Dijonnaise veulent sa fermeture

Sur une pancarte, on peut voir écrit « 50 ans de circuit, 50 ans de bruit, ça suffit ». Un peu plus loin, collé sur un tombeau noir, il y a ce message : « 1972-2022, circuit Dijon-Prenois ». A l’appel de l’association des Sentinelles de la Montagne Dijonnaise, une dizaine de personnes s’est réunie devant la mairie de Dijon. Ce samedi 21 mai, elles veulent attirer l’attention du public et de la ville sur le fait que ce circuit n’est plus adapté à son époque. Il est, selon le collectif, polluant.

Soutenir les mobilités douces mais aussi le circuit

« Notre première revendication, c’est que Dijon et les élus du conseil municipal décident de ne plus associer le nom de la ville à l’appellation Dijon-Prenois. Il y a un paradoxe : Dijon n’arrête pas de promouvoir les mobilités douces, en même temps qu’elle continue à soutenir cette activité polluante. On voit que Divia appelle en ce moment à abandonner son véhicule pendant une semaine, pour avoir la gratuité des transports. Ce que nous réclamons aussi, c’est la fin des financements publics pour tous les circuits de vitesse », clame Jean-Noël Cabassy.

Depuis trois ans, ce membre des Sentinelles de la Montagne Dijonnaise met en avant les problèmes causés par le circuit. « Les 165 hectares occupés par ce circuit sont autant de parcelles de forêt perdues », déplore-t-il. Un peu plus loin dans le rassemblement, Martine, habitante de Prenois, dit subir les nuisances du circuit au quotidien. Elle en a assez : « Il y a surtout le bruit de à la circulation des voitures à pleine vitesse, en plus du fait que je vive près d’une départementale ».

Les Sentinelles de la Montagne Dijonnaise ont voulu attirer l'attention du public, place de la Libération, devant la mairie de Dijon. © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Un recours en justice pour la fermeture du site

Une colère telle que l’association a saisi la justice administrative. « Nous avons engagé un recours au tribunal administratif de Dijon, pour faire annuler l’homologation du circuit. Il a reçu l'agrément du préfet en 2021, pour une durée de 4 ans. Si ça aboutit, cela peut amener à l’arrêt immédiat du circuit », ajoute Jean-Noël Cabassy. Le collectif n'en est pas à sa première. Il avait déjà déposé précédemment contre une extension du site estimée à "40 hectares", complète Martine.

Contactée par France Bleu Bourgogne, la direction du circuit Dijon-Prenois n’a pour l’heure pas répondu à nos appels.