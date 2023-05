Côte-d'Or : Beaune tente de chasser ses corbeaux

"Crôa, crôa.. crôooa !" Impossible de les manquer. Si vous passez sur le boulevard Bretonnière de Beaune, vous entendrez les corbeaux freux mener grand ménage et aménager leurs nids. Ils sont présents dans de nombreux quartiers de la ville et font partie du paysage. "C'est parfois impressionnant, à tel point que cela peut faire peur aux clients" confie Chloé à la réception d'un hôtel proche du Square du 18 Juin. "Le plus embêtant ce sont les déjections. Ils apportent aussi des bouts de bois qu'ils font tomber. Cela fait fuir nos clients de la terrasse, ce n'est pas très bon pour le chiffre d'affaires de notre bar" soupire-t-elle.

Les corbeaux sont en train de nicher © Radio France - Olivier Estran

Et au sol, leurs "traces" sont très visibles. Attention à la tête .. © Radio France - Olivier Estran

"C'est vrai que nos voitures en prennent un coup. Et on est bons pour laver le pare-brise tous les jours" souligne Evelyne. "Moi je n'ose plus passer sous les arbres" ajoute Alexandra. "Et quand les beaux jours arrivent , on n'ose plus travailler la fenêtre ouverte car on ne fait que les entendre"

Tirs, dénichage, et rapaces pour effaroucher

La ville déclenche donc un plan de bataille. Jusqu'à la mi-juin, il s'agit de déloger ces volatiles. Pour cela, elle fait appel aux chasseurs. Pas n'importe lesquels: "les lieutenants de Louveterie". Ce sont des chasseurs qui ont leur permis depuis plus de 5 ans et qui sont missionnés par la préfecture. Ce sont les seuls habilités à intervenir en ville. "Il y a deux lieutenants désignés pour Beaune" explique leur président Olivier Jacquand. "Ils sont autorisés à tirer sur ces animaux. Des opérations que l'on mène tôt le matin ou tard le soir. Et si les conditions de sécurité ne sont pas réunies, eh bien on fait appel a une entreprise Team Fauconnerie, qui intervient avec des rapaces pour les effaroucher et leur faire quitter leurs nids."

En ce début de printemps, les nids sont très visibles © Radio France - Olivier Estran

"J'ai déjà assisté à ce genre d'opération et c'est hyper-efficace" assure Chloé. Quand à tirer sur les corbeaux, l'idée surprend Evelyne. "Ah bon, c'est vraiment nécessaire ? On peut peut-être éviter une solution aussi radicale, non ?" Les lieutenants de Louveterie sont conscients que cela peut choquer des personnes et n'ont pas envie que l'on pointe notre micro à cette occasion. "On précise qu'il ne s'agit pas d'éradiquer tous les corbeaux freux, même s'ils sont classés nuisibles" explique Olivier Jacquand. "On éliminera pas tous les oiseaux, on cherche simplement à trouver le bon équilibre entre la présence de ces volatiles et la vie des riverains."

Le tir, la destruction des nids ou l'effarouchement avec des rapaces concerne une dizaine de secteurs de la ville. L'opération anti-corbeaux prendra fin le 15 juin.

Les lieux concernés sont les suivants :

- Quartier Saint-Jacques

- Square du 18 Juin (Avenue Charles de Gaulle)

- Square des Lions

- Boulevard Joffre

- Boulevard Bretonnière

- Boulevard Saint-Jacques

- Rempart des Dames

- Rue de la Cerisière

- Rue Yves-Bertrand Burgalat