Côte-d'Or : comment recycler son sapin de Noël ?

Les Fêtes sont terminées, on va se remettre un peu au sport pour éliminer les festins, et puis il est grand temps de se débarrasser des décorations de Noël. Bye bye le sapin, et à l'année prochaine. On enlève les boules et les guirlandes mais on évite de déposer le conifère sur le trottoir comme un malpropre, il est possible de le recycler.

Que font les Côte-d'Oriens de leurs sapins ? Copier

En le transformant en compost

Dans la Métropole de Dijon, la collecte des sapins a débuté dimanche 3 janvier 2021. Il suffit de trouver la date pour sa commune et de déposer son sapin à l'heure prévue pour qu'il soit récupéré. Il sera alors broyé et transformé en compost à la compostière de Rougemont à Bretigny. C'est également ce qu'il va advenir des 361 sapins qui composent l'ouvrage de 18 mètres Place de la Libération à Dijon. Son démontage va débuter lundi 4 janvier par l’enlèvement des décorations, puis une nacelle arrivera mercredi pour la suite des opérations.

L'an dernier, 86 tonnes de sapins ont ainsi été compostées dans la Métropole.

En le donnant à manger ... à des chèvres !

Une autre solution pour recycler son sapin consiste à le donner à manger à des chèvres. C'est ce que propose par exemple la ferme le Breuil, à Fénay, au sud de Dijon. Vous pouvez déposer votre sapin à partir du 6 janvier, Paillettes et Pauline, les deux chèvres, s'occuperont de les dépecer.