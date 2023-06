Côte-d'Or - Fontaine Française inaugure son nouveau réseau de chauffage biomasse

La présidente de l'Assemblée Nationale à l'inauguration de la nouvelle chaufferie biomasse et du réseau de chaleur de Fontaine-Française (21)

D'une longueur de 835 mètres, le nouveau réseau inauguré ce vendredi 2 juin en présence de la Présidente de l'Assemblée Nationale Yaël Braun-Pivet, dessert 11 bâtiments. Il est composé d'une chaudière bois de 600 kW supplée par un appoint au fioul. Son but est de contribuer au développement de la filière bois locale : la SAS Pôle Biomasse Hautes-Côtes située à Chambœuf.

Un projet au cœur de la transition écologique

Ce projet initié par Fontaine-Française a été confié au SICECO qui le finance et l'exploite via sa régie Côte-d'Or Chaleur. L'installation a coûté un million six cents mille euros hors taxes dont 838.000 euros de subventions. Cette nouvelle chaufferie va permettre d'éviter le rejet de 400 tonnes de CO² dans l'atmosphère, soit l'équivalent de 200 voitures parcourant annuellement 15.000 km.

Troisième réseau de chaleur de la régie Côte-d'Or chaleur

Après celui de Bligny-sur-Ouche et de Saulieu, ce nouveau réseau de Fontaine-Française est le troisième construit par le SICECO dans le département. Ils représentent ensemble 2.340 mètres de canalisations pour alimenter en chaleur 27.700 m², soit 24 bâtiments. Cela évite le rejet au total de 778 tonnes de CO², soit l'équivalent de 339 voitures parcourant 15.000 km chacune par an.

L'inauguration de la chaufferie en présence de la Présidente de l'Assemblée Nationale © Radio France - Charlotte Schuhmacheur