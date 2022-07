Côte-d'Or : comment améliorer la lutte contre les incendies ?

Devant l'augmentation des feux de forêts, une réforme de la gestion des bois français s'impose. Mais si dans les massifs du Sud du pays, on prend déjà en compte les incendies dans les pratiques sylvicoles, en Côte-d'Or, ce n'est pas encore le cas. Et tout reste à faire.

Selongey, Tréclun, Vosne-Romanée, etc. Depuis deux mois, la Côte-d'Or voit les feux de forêts se multiplier sur son territoire. Et il faut se rendre à l'évidence, avec un réchauffement climatique qui augmente d'année en année, ce phénomène n'est pas près de s'arrêter.

Des conclusions s'imposent : il faut donc adapter la gestion sylvicole des forêts du département pour "apprendre à vivre" avec ces incendies. Plus facile à dire qu'à faire dans un territoire jusque là peu habitué aux feux de forêts.

Un travail de 20 ans qui part en fumée

Exemple sur les hauteurs de Selongey. Le 19 juin dernier, un feu de forêt ravageait les bois sur les hauteurs du village. 26 hectares de pins et de sapins partaient alors en fumée. Plus d'un mois après la catastrophe, retourner sur les lieux est toujours un crève-cœur pour Joseph de Bucy, directeur du groupement forestier EFEL qui gère ces parcelles dévastées. "C'est vraiment un spectacle de désolation. Un travail de 20 ans qui part en fumée" soupire-t-il. Sur des dizaines de mètres, des arbres noirs charbons. "Ca nous sape le moral, nous les forestiers, de voir des arbres complètement brûlés du pied jusqu'à la cime. Le sol est également calciné".

Des forestiers impuissants

Avec la hausse des températures, le forestier sait bien que le risque d'incendie est toujours bien présent. Alors comment lutter ? "On prie, sourit tristement Joseph de Bucy. Que voulez-vous qu'on fasse, on est complètement impuissant".

L'incendie, non, on ne le gère pas

Et pour cause, en Côte-d'Or, aucune mesure n'est prévue pour les forêts en périodes de fortes chaleurs. Hugues Servan, responsable pour le département du centre régional de la propriété forestière, chargé de la gestion des forêts privées : "L'incendie, non, on ne le gère pas. Ce sont des phénomènes actuels, quand même assez récents. Donc pour l'instant ce n'est pas pris en compte, ou en tout cas mal pris en compte dans la gestion sylvicole".

Faciliter l'activité des pompiers, faute de mieux

Mais pourquoi ? Si Hugues Servan invoque la nouveauté des feux, il constate plusieurs blocages à des solutions de lutte : "Prendre de l'eau dans la nature en prévision des incendies, ce n'est pas possible par rapport à certaines réglementations. Même chose pour les bandes coupe-feu, comme on le voit dans le Sud. Si on faisait cela, on se heurterait aux règles de défrichement".

Alors que faire ? En attendant des mesures solides, Joseph de Bucy veut multiplier les relations entre forestiers et pompiers, pour faciliter leurs interventions : "On a identifié plusieurs choses : fournir une cartographie de tous les bois aux sapeurs, préparer les terrains avec des chemins carrossables et prévoir sur ces chemins des places de retournement, pour permettre aux camions de faire demi-tour rapidement."

En Côte-d'Or, réagir plutôt que prévenir face aux feux de forêts

La doctrine du moment : réagir, plutôt que prévenir. Maigre consolation, le nouveau schéma régional de gestion sylvicole devrait aborder le problème des feux de forêts. Hugues Servan : "On commence à rédiger des documents de sensibilisations pour les usagers de la forêt, par rapport aux incendies. Cette année, avec ces feux de forêts qui se multiplient, on a bien entendu cette problématique en tête. Il est très probable qu'on y travaille dès la rentrée".

Très probable, seulement ? "Ce n'est même pas certains. Le quotidien dans les bois nous prend déjà beaucoup de temps, et les moyens manquent", conclut, dépité, le salarié du centre régional de la propriété forestière.

L'espoir d'un plan de gestion national ?

Petit espoir, le président Emmanuel Macron a annoncé le mercredi 20 juillet un "chantier national" pour la forêt avec des "règles plus protectrices" et "de prévention longue durée" contre incendies. Avec un impact positif en Côte-d'Or ? Réponse dans quelques années.