Côte-d'Or: la présence plus importante des frelons asiatiques inquiète les apiculteurs

C'est une menace prise très au sérieux par les apiculteurs de Côte-d'or. Les frelons asiatiques sont de plus en plus nombreux dans notre département, et ça inquiète la profession, car leur présence est synonyme de stress dans les ruchers de notre département.

Les frelons asiatiques sont de plus en plus nombreux dans notre département. Une trentaine de nids ont été signalés en 2020 au syndicat apicole de Côte-d'Or contre une dizaine au début des années 2010. Et avec l'arrivée du printemps, les femelles se réveillent pour créer de nouveau nids.

L'inquiétude des apiculteurs

Et forcément ça inquiète la profession car le frelon gêne le travail des colonies d'abeilles. Jean-Michel Thierry possède 70 ruches à Sainte-Colombe-sur-Seine, "notre activité dépend de l'activité de la ruche et mais quand le frelon est là, la colonie cesse de travailler et tout s'en ressent, que ce soit la multiplication des colonies." L'apiculteur raconte qu'il a reçu récemment le signalement de plusieurs attaques de frelons contre un rucher du côté de Noiron-sur-Seine, "et il y a eu pas mal de pertes" soupire-t-il.

Les pesticides, une mauvaise solution

Mais la solution ne viendra pas des pesticides alerte Philippe Leblond de l'association Sauvegarde des Abeilles Gardiennes de l'Environnement (SAGE). "Ça va faire des insectes imbibés de produits chimiques qui vont tomber au sol, virevolter un peu partout et qui vont faire un excellent appât pour des oiseaux qui vont donner ça aux jeunes, et au final ça détruit toute une chaîne de biodiversité !"

"On ne s'improvise pas désinsectiseur comme ça" Philippe Leblond de l'association SAGE

Car des alternatives existent, comme de de remplir une bouteille de sirop aux fruits rouges ou avec de la bière.