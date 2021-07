Côte-d'Or : La rivière la Norges retrouve une couleur normale, mais le mystère reste entier

C'est un soulagement pour les habitants des communes au nord de Dijon, la rivière la Norges retrouve son aspect normal et ne sent plus mauvais. Elle a perdu sa drôle de couleur bleutée. La préfecture a réuni en fin d'après-midi, ce mercredi 21 juillet, les élus des communes concernées pour faire le point sur la situation.

A Norges-la-Ville et Bretigny en Côte-d'Or la Norge avait pris une étrange couleur avec des odeurs nauséabondes © Radio France - Thomas Nougaillon

Des experts confirment que le cours d'eau retrouve un taux d'oxygénation dans les normes. Ce qui veut dire que la vie aquatique est de nouveau possible. Par contre, on ne sait toujours pas à quoi est due la forte concentration de matières organiques à l'origine de ce problème. "Toutes les hypothèses restent sur la table" explique Elisabeth Haton, la première adjointe de Brétigny "et on aimerait bien comprendre car avec le retour des pluies prévu ce week-end, le problème pourrait se renouveler." On rappelle que l'eau reste potable au robinet des habitants de la Communauté de Communes Norge-et-Tille.