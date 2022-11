Côte-d'Or : la ville de Talant prend dix mesures pour faire baisser sa facture énergétique

Au regard des contraintes extrêmement fortes qui pèsent actuellement sur l’énergie en France et dans le but de favoriser, d’encourager et d’accélérer la nécessaire transition écologique, la Ville de Talant explique dans un communiqué avoir fait le choix d’adopter dix mesures de sobriété énergétique à court, moyen et long terme.

Les dix mesures pour réduire la consommation énergétique

1 - Transformation des 1500 points lumineux d’éclairage public en 100% LED (800 déjà transformés en 2022).

2 - Réduction de 70% de l’éclairage public dans les rues entre 22h et 5h du matin et coupure de l’éclairage extérieur des bâtiments municipaux hors temps de présence du public (23h - 5h).

3 - Éclairage interne des bâtiments municipaux : objectif 100% LED d’ici 2026 (40% déjà réalisé entre 2020 et 2023).

4 - Achats d’illuminations de Noël 100% LED (depuis 2020).

5 - Chauffage des bâtiments municipaux : réglage des températures au plus près des besoins (passage de 22 à 19 degrés) et coupure en cas d’inoccupation.

6 - Limitation de l’usage de l’eau chaude sanitaire dans les bâtiments.

7 - Poursuite du plan isolation et raccordement des bâtiments municipaux au Réseau de Chaleur Urbain (67% d’énergies renouvelables).

8 - Développement des mobilités douces (verdissement de la flotte de véhicules, achat de vélos électriques) dans le but de réduire l’empreinte carbone de la collectivité.

9 - Réduction des consommations d’eau depuis 2020 : arrosage des massifs d’espaces verts en goutte à goutte, récupération d’eau pluviale sur les bâtiments.

10 - Actions de sensibilisation des agents et des associations pour acquérir les bons gestes en vue de réduire les consommations énergétiques.