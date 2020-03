EN IMAGES - Côte-d'Or : le castor d'Europe de retour dans la région beaunoise après 900 ans d'absence

Longtemps chassé pour sa viande ou sa fourrure cet animal très répandu au Moyen-Âge a frôlé l’extinction en France au début du XXe siècle. En 1909 des mesures de protection ont été prises dans le Sud de la France alors qu'il ne restait qu'une centaine d'individus.

Quatre familles de castors et une quinzaine d'individus au total

Depuis, peu à peu, très lentement, le castor fait sa réapparition sur les bassins de la Loire et du Rhône permettant son retour en Côte-d'Or. Tout juste identifiées dans la région beaunoise, entre la Dheune et ses affluents parmi lesquels la Bouzaize, quatre familles de castors se sont installées soit une quinzaine d'individus au total !

Alexis Révillon, chargé d’études à la Ligue de Protection des Oiseaux © Radio France - Thomas Nougaillon

"C'est une super nouvelle !"

Revenu en Bourgogne en 1996, c'est en 2019, qu'il a fait sa réapparition sur la Bouzaize. "C'est une super nouvelle" commente Alexis Révillon, chargé d’études à la Ligue de Protection des Oiseaux de Côte-d'Or puisque "c'est une espèce dite ingénieur, on dit aussi que c'est un booster de biodiversité". Alexis Révillon et la LPO qui ont placé des caméras thermiques près de la Bouzaize qui ont permis d'identifier formellement la présence de l'animal qui sort de préférence à la tombée du jour.

Attention, le castor n'est pas un nuisible

Le castor n'est pas du tout un nuisible poursuit Alexis Révillon. "Toute son action favorise son environnement et les espèces qui y vivent. Le castor contribue à la diminution de la pollution des cours d'eau. Avec ses barrages il permet d'atténuer l'intensité des crues. Selon une étude récente on sait que la présence de castors et de barrages permet d'augmenter de 37% la population de poissons !"

Un castor © Maxppp - Philippe Clément

Ne pas confondre avec le ragondin

Le castor d'Europe qu'il ne faut pas confondre avec le ragondin espèce exotique envahissante originaire d'Amérique du Sud. Pour faire la différence entre les deux il suffit de regarder la queue, celle du castor est plate, celle du ragondin est ronde. Par ailleurs la fourrure du ragondin est rousse quand celle du castor est brune.

La Communauté d'agglomération de Beaune se mobilise pour sa préservation

La Communauté d’Agglomération Beaune Côte & Sud lance un vaste plan d’intervention pour pérenniser la présence du castor d'Europe sur les cours d’eau situés au sein de son territoire. Par l’intermédiaire de la Ligue de Protection des Oiseaux, elle a prévu de sensibiliser au mieux, sa population.

Pierre-Clément Goncalves responsable du Service Milieux Naturels à la communauté d'agglomération montre des traces de la présence du castor © Radio France - Thomas Nougaillon

Il faut faire connaître la présence du castor pour mieux le protéger

"La présence du castor sur le territoire doit être connue du grand public, des élus locaux et des usagers des cours d’eau, afin que l’espèce soit prise en compte dans tous les projets d’aménagement ruraux mais également dans un soucis de mise en valeur du territoire et du patrimoine naturel" explique Pierre-Clément Goncalves responsable du Service Milieux Naturels. C'est ainsi que des conférences sont organisées dans les communes concernées par la présence du castor.

900 ans qu'il avait disparu

D'après la LPO et le service milieu naturel de la communauté d'agglo "Beaune Côte et Sud" cela faisait 900 ans qu'on n'avait plus vu de castors dans la région Beaunoise ! Mais les premières traces du retour du castor en Côte-d'Or remontent à 2008 dans la rivière Arroux à Arnay-le-Duc et en 2012 d'autres individus avaient été repérés sur les îles de la Saône vers Seurre.

Retrouvez notre reportage audio sur l'antenne de France Bleu Bourgogne ce jeudi 5 mars 2020 dans les journaux de la matinale (98.3 ou 103.7)

Un tronc rongé par les castors - Alexis Révillon