Côte-d'Or : le département placé en vigilance sécheresse

La Côte-d'Or franchi (déjà) le premier seuil d'alerte sécheresse. À partir du mardi 6 mai 2023, tout le département est placé en vigilance. Après un printemps et un hiver très sec, les quelques averses récentes n'ont pas suffi à alimenter les cours d'eau. La vigilance sécheresse n'implique pas de restrictions, en revanche. Dans un communiqué, la préfecture appelle particuliers et professionnels à faire attention à leur consommation d'eau et à adopter un comportement plus responsable.

ⓘ Publicité