Côte-d'Or : le parc éolien des Rives de Saône continue de diviser

Depuis 2017, des discussions ont lieu concernant l'implantation de six éoliennes à Bousselange, Grosbois-lès-Fichey et Montagny-lès-Seurre, dans le sud-est du département. Un projet qui rebute certains habitants. Samedi 10 septembre, une centaine d'entre eux vont manifester leur mécontentement.

En Côte-d'Or, les éoliennes ne font pas encore l'unanimité. Si le département en comptaient 147 en janvier 2022, 32 projets de parcs éoliens ont néanmoins été annulés ou refusés ces dernières années. Les raisons : le risque de nuisances sonores ou les possibles dangers qui pèseraient sur les écosystèmes prêts des éoliennes, etc. Et un nouveau bras de fer a lieu en ce moment dans le sud-est côte-d'orien, plus précisément à Bousselange, Grosbois-lès-Fichey et Montagny-lès-Seurre.

Là-bas, la Société d'économie mixte locale (SEML) Côte-d'Or Energies prévoit depuis 2017 l'implantation de 6 éoliennes, répartis sur ces trois communes. Mais problème, une partie des habitants de ces villages sont totalement contre ce projet. Ils se sont même rassemblés au sein d'une association : Eole à bout de souffle Environnement. Sa dernière action action en date : une manifestation samedi 10 septembre qui partira au matin de la mairie de Bousselange pour finir au château de Montagny-lès-Seurre en passant par Grosbois-lès-Fichey.

"Nos communes ne sont tout simplement pas les bons endroits pour des éoliennes"

Une nécessité pour Mireille Mestre, habitante de Montagny-lès-Seurre et présidente d'Eole à bout de souffle Environnement : "Nos communes ne sont tout simplement pas les bons endroits pour des éoliennes. On va les planter dans des massifs forestiers vieux de 200 ou 300 ans. Il faudra donc couper ces arbres. Tout ce qu'il y a de plus écologique" explique-t-elle amèrement.

Autre grief, l'impact que pourrait avoir le parc éolien sur la valeur des maisons environnantes. "Nous avons fait une enquête auprès des notaires et des agences immobilières. On nous a carrément répondu que nos propriétés allaient perdre 40 % de leur valeur" continue Mireille Mestre. Autre argument : selon elle, la Bourgogne - Franche-Comté serait la deuxième région la moins "ventée", ce qui ne permettrait pas d'avoir des résultats économiques et énergétiques suffisants.

Un manque de communication auprès de la population ?

Mais la principale critique, c'est le manque de communication supposé de la SEML et des différentes municipalités : "Il y a une opacité notoire sur ce dossier. Ils nous mentent en disant que la population a été associée au projet, on n'a eu aucune informations" s'emporte Mireille Mestre.

Jean-Michel Jeannin, le directeur de la SEML, balaie ces arguments du revers de la main : "Dès 2017, nous avons mis en place des permanences et des réunions d'informations à destination des habitants pour répondre à leur question". Et pas question d'invoquer des problèmes de vents et de baisse de valeurs des biens : "Nous avons mesuré la fréquence du vent et nous avons trouvé cela satisfaisant. De toute façon, notre organisation, composée d'acteurs publics et privés locaux, n'irait pas investir dans un projet éolien sans vent. Quant à la baisse de valeur des maisons, les discussions que nous avons pu avoir avec certains maires qui ont déjà des éoliennes dans leur commune ont montré que cela avait peu d'impact".

Un parc éolien nécessaire à la survie des petites communes de Côte-d'Or ?

Mais si Jean-Michel Jeannin défend "une belle participation au mix énergétique demandé par l'Union européenne et l'état français", qu'en pense les maires des communes concernées ? A en croire Jean-Luc Faudot, l'arrivée du parc éolien dans sa commune de Bousselange serait primordial. "Ce projet est nécessaire à la survie de Bousselange. Les éoliennes seraient installées sur des terrains loués à la commune, ce qui nous permettrait de recevoir plus de 30 000 euros tous les ans pendant vingt ans." Une somme non négligeable alors que Bousselange a aujourd'hui "très peu de revenus" selon l'édile, alors "que les besoins augmentent".

Et le côté écologique ? "La SEML nous a promis des mesures compensatoires, comme par exemple de rénover nos chemins de forêts en les cailloutant, annonce Jean-Luc Faudot. Et puis si les risques écologiques sont trop importants, le préfet interdira le projet, c'est tout".

Décision finale dans cinq ans

Car oui, les éoliennes dans le sud côte-d'orien, ce n'est pas encore pour tout de suite. "Nous avons déposé notre dossier d'instruction à la préfecture il y a deux mois. Maintenant, une enquête publique auprès de la population et des analyses plus poussées vont avoir lieu pendant un an et demi. Et après cela, il faudra que la justice se penche sur des probables recours d'opposants" détaille Jean-Michel Jeannin.

Le processus sera donc long et sa conclusion est attendue dans cinq ans. D'ici là, Eole à bout de souffle Environnement ne compte pas abandonner son combat. Le bras de fer n'est pas encore terminé.