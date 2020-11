Côte-d'Or : le reconfinement complexifie la tâche de la LPO

Ils ont de la chance, eux, ils ne sont pas confinés : les oiseaux ! Ils sont d'autant plus nombreux dans le ciel et dans les arbres de Côte-d'Or, puisque nous sommes en période de migration. Si le reconfinement ne change rien pour ces volatiles, c'est en revanche un coup dur pour ceux qui les étudient dans le département, comme pour la LPO, la Ligue de protection des oiseaux.

"C'est dommage mais ce n'est pas dramatique"

La LPO organise régulièrement des sorties, avec un protocole très strict pour être fiable statistiquement pour compter et étudier les oiseaux- chaque année à la même date, aux mêmes endroits, dans les mêmes conditions. Cela aurait dû être le cas en ce mois de novembre pour les "oiseaux d'eaux", mais tout est annulé avec le reconfinement.

Un trou dans les statistiques explique Joseph Abel de la LPO 21 Copier

Dans ces conditions-là, difficile d'établir les statistiques habituelles. "C'est dommage parce qu'on va perdre une information, regrette Joseph Abel, directeur de la LPO en Côte-d'Or. _On ne va pas reporter le comptage, parce que pour que les infos soient comparables, il faut qu'elles soient reportés dans des conditions similaires". Quelles solutions ? "Dans les analyses qu'on fera ultérieurement, on considèrera qu'on a une année avec moins de données,_ explique-t-il. Mais comme tous les suivis sont au long terme, ce n'est pas non plus dramatique qu'on perde une année de données. C'est dommage, mais ce n'est pas dramatique".

Tout le monde peut participer

Pendant le premier confinement, la LPO avait incité les confinés à consigner les oiseaux vus par la fenêtre ou dans le jardin. L'initiative n'est pas rééditée pour ce confinement saison 2, mais, pour autant, tout le monde peut participer aux études statistiques. Pour le week-end des 14 et 15 novembre, 1000 observations "d'amateurs" ont ainsi été enregistrées - on a surtout vu des rouges-gorges et des mésanges, mais aussi un Sizerin, un passereau en train de migrer depuis le nord. Toutes ces données sont disponibles en temps réel, on peut ainsi savoir quels oiseaux ont été observés ces derniers jours dans le département.

L'apport précieux des ornithologues amateurs Copier

Cet apport est précieux pour les observatoires comme la LPO, surtout en ces périodes confinées. "Ces donnée spontanées, à elles-seules, ne peuvent pas avoir d'usage scientifique. Mais dés lors qu'on va en récolter 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, un million, là il devient possible de faire des analyses statistiques, détaille Joseph Abel de la LPO. C'est ce qu'il se passe, avec les outils de collecte modernes, on récolte un nombre astronomique de données, et on en arrive à pouvoir envisager d'en faire des analyses statistiques, qu'on ne pouvait pas se permettre auparavant".