Côte-d'Or : les consignes pour bien jeter vos masques chirurgicaux

Un masque chirurgical met jusqu’à 450 ans à se désagréger dans la nature. Il est fait de textiles issus du pétrole, des "non tissés polypropylènes" aux propriétés intéressantes pour la filtration, mais très long à se décomposer. Pourtant, on en voit jetés par terre, dans les rues. Il existe pourtant des consignes pour les jeter, en sécurité, et en respectant l'environnement.

Les consignes à suivre pour jeter son masque chirurgical

Retirer le masque avec précaution , par les élastiques, et sans toucher la face avant.

, par les élastiques, et sans toucher la face avant. Une fois que vous l’avez retiré, les autorités sanitaires conseillent de l’enfermer dans un sac plastique pendant au moins 24 heures.

Vous pouvez ensuite jeter ce sac dans la poubelle des ordures ménagères .

. Ne surtout pas le jeter dans la poubelle des déchets recyclables, cela risquerait d’infecter les salariés qui travaillent dans les centres de tri.

qui travaillent dans les centres de tri. Ces consignes valent aussi pour jeter ses lingettes désinfectantes usagées, et les gants usagés.

La crainte des conséquences écologiques

S’ils sont jugés utiles pour éviter la propagation du coronavirus, l’impact de ces masques est inquiétant pour l’environnement. L’association Zéro Waste, basée à Dijon, reconnaît l’intérêt sanitaire du masque chirurgical, mais dénonce les effets négatifs de cette crise sur l’environnement.

"Nous ne sommes pas contre les masques à proprement parler, explique Amaury Vaussanvin, co-président de l’association. Mais le recours massif au jetable ne doit pas être l'unique proposition."

La crise sanitaire que l'on vit est minime par rapport à la crise environnementale qui arrive.

L'association dénonce aussi l'utilisation permanente plastique dans les supermarchés, pour protéger les aliments et les rayons : "Cela va au delà des masques. On trouve dans tous les supermarchés, de nouveau, du suremballage alimentaire, des fruits comme les bananes sont embalés alors qu'elles le sont déjà naturellement, poursuit le co-président. La crise sanitaire que l'on vit est minime par rapport à la crise environnementale qui arrive."