Côte-d'Or - Les enfants de Saint-Julien replantent des arbres avec "Forestiers du Monde"

Alors que l'Amazonie et l'Australie n'en finissent plus de brûler, à Saint-Julien près de Dijon, des enfants de primaires du CP au CM2, créent une nouvelle forêt communale sur près de 5 hectares. C'est piloté par "Forestiers du Monde" et la mairie du village.

Dijon - France

Cette parcelle appelée "Le bois brûlé" est située à 2-3 km du centre de Saint-Julien. Elle était exploitée depuis des années par une agricultrice partie en retraite en 2010. La mairie et l'école primaire ont alors "sautés sur l'occasion" pour y replanter des arbres.

Les premiers arbres plantés il y a 10 ans

Les enfants de Saint-Julien ont planté le premier bosquet il y a 10 ans. Jean-Noël Cabassy, de l'ONG "Forestiers du Monde" explique "on a planté entre 1 000 et 2 000 plants, on ne sait pas exactement parce que cela dépend des années, là aujourd'hui les enfants vont mettre en terre 120 plants et parmi les espèces on fait en sorte que la variété soit la plus grande possible".

Les petits élèves de Saint-Julien se relaient depuis plus de 10 ans pour reboiser un terrain de 5 hectares - Mireille Tromson

Du chêne, du frêne, du hêtre mais pas que...

Le but est donc de créer une forêt avec de nombreuses essences d'arbre. "Donc on plante du chêne, du frêne, du hêtre, du tilleul mais aussi de la bourdaine, du nerprun, du houx, du fusain... L'objectif étant de développer la biodiversité avec des espèces autochtones". Pour le maire Michel Lenoirl'objectif est de sauvegarder un petit papillon le "damier du frêne".

Entre 10 000 et 20 000 arbres en 16 années d'existence

Cette nouvelle forêt communale sur 5 ha est le plus gros projet de "Forestiers du Monde" en Bourgogne. Projet qui fait tâche d'huile à Varois-et-Chaignot, Longvic, Couternon, Arc-sur-Tille, Chevigny-Saint-Sauveur ou encore Fenay partout on remet des arbres. En 16 ans d'existence cette ONG en aura planté entre 10 et 20 000 !

Jean-Noël Cabassy © Radio France - Thomas Nougaillon

Travailler avec les enfants dans le cadre scolaire

Mais l'important n'est pas le nombre d'arbres poursuit Jean-Noël Cabassy. "Le choix que nous avons fait c'est de travailler avec les enfants dans le cadre scolaire. On pense qu'il est bien plus efficace d'oeuvrer aux côtés d'un enseignant qui va acquérir ces connaissances et cet apprentissage et qui le mettra lui même en oeuvre auprès de ses élèves. Si je plantais des arbres seul, je ne pourrais jamais en planter autant que ces enfants".