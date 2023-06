Côte-d'Or : les idées du Département pour éviter "une guerre de l'eau"

"Il nous faut à tout prix éviter une guerre de l'eau, voilà pourquoi nous traçons ce plan qui nous mène à l'horizon 2050"

Ce sont les mots de François Sauvadet, le président du département de la Côte-d'Or. La collectivité se donne des priorités pour éviter des pénuries dans les décennies à venir.

Ce plan , on peut le résumer par trois idées fortes**. Du plus immédiat, au plus loin dans le temps. Tout d'abord, il s'agit d'arrêter de faire des fossés de drainages tout droit, ceux qui évacuent l'eau très loin et très vite, et on laisse les rivières suivre leurs cours naturel. "Dans le passé, on a fait des erreurs qu'il s'agit de ne pas répéter" explique Sébastien Sordel, conseiller départemental d'Auxonne et rapporteur de ce plan "Côte-d'Or Eau 2050." Il s'agit de laisser les cours d'eau reprendre leurs méandres naturels. Ce sera bon pour les réserves en sous-sol." Le département consacre 100.000 euros à ces mesures qui permettent de retenir l'eau dans la nature.

Le département va aussi consacrer près de 2 millions d'euros à des études pour pour trouver comment connecter les différents réseaux d'eau potables entre eux. Pour l'instant chacun gère sa ressource dans son coin. L'idée, c'est que les communes s'aident entre elles quand un territoire se retrouve à sec.

Réalisme ou catastrophisme ?

Enfin, on remet sur la table un projet de longue date : installer des captages dans le lac de Grosbois a l'ouest de Dijon, et dans la réserve des Maillys près d'Auxonne. Cela permettrait de couvrir deux-tiers des habitants de Côte-d'Or. Sur ce projet, les 18 élus du groupe d'opposition de gauche "Terre d'Avenir" s'abstiennent. "Le captage de la réserve des Maillys, on en parle depuis 25 ans" souligne Pierre Poillot, conseiller départemental du canton d'Arnay-le-Duc. "S'il y avait vraiment une urgence, il se serait déjà passé quelque chose ! Là , on parle de prélever 7 millions de mètres cubes d'eau. Franchement s'il manquait 7 millions de mètres cubes à un secteur en Côte-d'Or, cela se saurait. Pour nous ce plan relève du gigantisme et d'une vision catastrophiste."

Pas d'accord, répond Sébastien Sordel, c'est maintenant qu'il faut agir :

Ce plan "Côte-d'Or Eau 2050" est adopté par 28 voix pour et 18 abstentions.