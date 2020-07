Côte-d'or: les sociétés spécialisées dans la destruction de nids de guêpes submergées d'appels

Si vous trouvez un nid de guêpes chez vous, mieux vaut être patient! Selon les nombreuses sociétés spécialisées dans la destruction de nuisibles installées en Côte-d'or, le délai est d'environ une semaine à dix jours environ. Car c'est une année à guêpes, confirme le responsable de la société, As de Pic, à Dijon, Yann Mulard, le confirme, "il y en a bien plus que l'an passé, on est débordés d'appels".

Absence d'hiver et printemps très chaud

Même chose pour Mickael Tetevuide, le responsable de, Halte Guêpes 21. Il intervient les soirs de semaine, en complément de son activité et ne touche plus terre depuis fin juin. "J'en suis à mon centième nid de guêpe et c'est loin d'être fini!" Ce soir-là, sa première intervention a lieu chez des particuliers à Chaignay près de Dijon.

Stéphanie Perenon a suivi l'intervention d'Halte Guêpes chez des particuliers à Chaignay. Copier

Mission accomplie pour Mickael Tetevuide de Halte Guêpes 21. © Radio France - Stéphanie Perenon

La propriétaire, Marie-Ange l'a contacté il y a environ deux semaines, quand elle a découvert le nid. "On est habitué à la campagne mais on a préféré appeler un professionnel pour protéger les petits-enfants quand ils viennent car c'est désagréable d'avoir des guêpes qui vous tournent autour." Alors Mickael enfile sa tenue, sa cagoule et ses gants, et se met à chercher le nid. Une quinzaine de minutes plus tard, c'est réglé. Mais le travail est loin d'être terminé pour lui, avec deux autres interventions prévues ce soir-là. "Cet été c'est très important, je travaille tous les soirs et le samedi et normalement je ne prends pas les rendez-vous le dimanche mais là les enfants ne sont pas là alors je vais y aller car sinon ce sera trop long pour les gens."

Une augmentation des nids dûe au climat

Les guêpes ont semble-t-il bien profité du confinement et des fortes chaleurs du printemps pour s'installer. "L'absence d'hiver et de gelées, n'a pas permis de faire une sélection au niveau des insectes, chez les guêpes comme chez d'autres insectes", précise Pierre-Jean Brutillot, le gérant d'Asepteo, basée à Dijon.

Pierre-Jean Brutillot, le gérant d'Asepteo, basée à Dijon, explique les raisons de cette augmentation Copier

Ce dernier rappelle que le meilleur conseil est de ne pas prendre de risques et de faire appel à un professionnel. On le rappelle les pompiers ne font plus ce genre d'interventions. Intervention facturée environ 80 à 125 euros, en fonction des sociétés.