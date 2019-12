Côte-d'Or : le village de Magny-lès-Aubigny dispose désormais d'une bio borne

Dijon, France

C'est la première installation de ce type en Côte-d'Or! La commune de Magny-lès-Aubigny dispose officiellement depuis ce mercredi de bio bornes. Elles sont réservées aux déchets organiques qui seront ensuite transformer en compost par Bourgogne Recyclage.

Quels déchets ?

Il est interdit d'y déposer les plastiques, le verre, les sacs poubelles ou sacs plastiques, la ferraille et les canettes.

En revanche, on y accepte les restes de fruits et légumes, les os, les coquilles d’œuf et les arrêtes, les tranches de pain, les épluchures, le marc de café, les morceaux de cartons, l'essuie-tout et les serviettes en papier, les feuilles mortes, les fleurs, et les restes carnés sans restriction.

Chez soi, on stocke dans un sac kraft compostable:

• Il contient les consignes de tri

• Il permet d’éviter des erreurs de tri (confusions avec un sac plastique non compostable) •Il permet de perdre en humidité et donc d’éviter les odeurs et le poids

La sac kraft est contenu dans un bio-sceau alvéolé et équipé d'une petite rétention pour éviter que le liquide coule

• Le modèle a été éprouvé et permet d’optimiser les odeurs notamment.

Dix communes bientôt équipées

Vous trouverez ces bio bornes à la Perrière-sur-Saône, Saint-Symphorien-sur-Saône, Losne, Brazey en Plaine, Saint Jean de Losne, Magny-lés-Aubigny, Esbarres et Saint Usage.

Les bio-déchets sont des matières organiques issues des ménages, de la restauration, de la grande distribution et des industries agro-alimentaires. Dans le cadre de la loi Grenelle II, BOURGOGNE RECYCLAGE vous propose une solution de tri à la source pour vos bio-déchets, en vrac ou emballés.