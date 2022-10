Côte-d'Or : pas de record de chaleur, mais sans doute un phénomène inédit

C'est un temps parfait pour un café en terrasse ou pour tout simplement lézarder au soleil de cet été indien, un poil tardif mais généreux. Météo France annonce 23°C ce lundi 17 et mardi 18 octobre en Côte-d'Or. C'est largement en dessus des normales saisonnières, mais ce n'est pas du tout un record.

À la même époque de l'année, on a déjà relevé 28,3°C à Dijon, et c'était le 12 octobre 1921 ! On a donc déjà connu des pics de chaleur. En revanche, ce qui est nouveau, c'est la durée de ce phénomène. Metéo France attend la fin de la semaine pour savoir si on aura passé dix jours au dessus de la barre des 20°C, ce qui pour le coup serait inédit.