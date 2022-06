Côte-d'Or : quels contrôles pour la qualité des eaux de baignade ?

En Côte-d'Or, face à un lac ou une rivière, cette question revient toujours : est-ce que l'eau est propre ? France Bleu Bourgogne vous raconte comment se déroulent les contrôles et comment savoir si la baignade ne représente pas de risques.

La vague de chaleur continue de faire grimper le mercure sur les thermomètres en Côte-d’Or. Dans ces conditions, une seule envie : se baigner pour se rafraîchir. Même si "ici commence la mer" à Dijon, difficile de trouver une ville française plus éloignée de l'eau salée. Alors il faut plonger dans les lacs ou les rivière, et on se heurte chaque été à cette question : est-ce que l’eau y est propre dans notre département ? France Bleu Bourgogne vous raconte comment la qualité des eaux de baignade est contrôlée.

REPORTAGE - Comment se déroule un contrôle sur la qualité des eaux de baignade ? Avec Anthony Genin, préleveur pour le laboratoire départemental de la Côte-d'Or Copier

Une quinzaine de plans d'eau surveillés en Côte-d'Or, des contrôles tous les 15 jours en été

En Côte-d'Or, on dénombre une quinzaine de lieux où la baignade est surveillée et où l'eau est analysée. La mesure de la qualité de l'eau est faite au minimum 10 jours avant l'ouverture, puis tous les 15 jours pendant l'été. Toutes les baignades n'ouvrent pas en même temps : le 11 juin par exemple pour le Lac Kir à Dijon, contre le 1er juillet pour la plage de Pontailler-sur-Saône.

Pour prélever, il faut s'immerger © Radio France - Adrien Beria

Comment se déroule un contrôle ?

Nous avons suivi Anthony Genin, préleveur pour le laboratoire départemental de la Côte-d'Or, lors d'un prélèvement sur la baignade de Pontailler-sur-Saône, mardi 14 juin 2022. Equipé d'un waders, une salopette imperméable qui monte jusqu'au buste, il s'immerge dans la Saône pour atteindre un mètre de profondeur. "Le plus représentatif de la baignade", explique-t-il.

Armé d'une pince en métal stérilisée à l'aide d'un chalumeau, il va successivement remplir trois bidons en plastique. Le premier est analysé sur place, pour mesure le taux d'oxygène saturé, le PH (l'acidité de l'eau) et la température. Les deux autres bidons seront ensuite acheminés au laboratoire afin d'être analysés - notamment pour y détecter le taux des Escherichia coli et des entérocoques, deux types de bactéries qui peuvent provoquer des maladies.

En quoi consiste le rôle du préleveur ? Anthony Genon, préleveur pour le laboratoire départemental de la Côte-d'Or Copier

Mais le travail d'Anthony Genin ne s'arrête pas là. Sur une fiche - qu'il fait ensuite remonter à l'ARS - il doit remplir des cases. Météo du jour, météo de la veille, présence ou non d'huiles minérales, de phénols. Ce jour-là, rien à signaler. Le préleveur mentionne également la présence d'animaux - des cygnes - qui pourrait expliquer la présence de bactéries dans l'eau, le cas échéant. Il retourne une dernière fois dans la Saône pour mesurer la transparence de l'eau à l'aide d'un "disque Secchi", un disque placé au bout d'une corde. L'eau est plutôt claire, il note "un mètre", la valeur maximale.

Pour terminer son intervention, Anthony Genin doit contrôler la propreté de la plage, l'état des sanitaires, et le bon affichage des résultats de l'ARS. Bilan du préleveur : "Feu vert pour moi. Après il faut attendre le résultat du laboratoire pour connaître la qualité de l'eau de la baignade de Pontailler-sur-Sâone".

Comment savoir si je peux me baigner sans risque ?

Pour connaître la qualité de l'eau, il faut se rendre sur la carte mise en ligne et actualisée au fil des contrôles par le Ministère de la santé. L'eau sera soit "Excellente" (la note maximale), "Bonne", "Suffisante" ou "Insuffisante" (la note minimale).

Les lieux de baignade référencés par l'ARS en 2021

Pont-et-Massène

Venarey-les-Laumes

Grosbois en Montagne

Lac Kir

Arnay-le-Duc

Vandenesse-en-Auxois

Nolay

Montagny-lès-Beaune

Pagny le Château

Magny-sur-Tille

Arc-sur-Tille

Pontailler-sur-Saône

Riel les Eaux