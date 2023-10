Côte-d'Or : un début octobre digne d'un mois d'août

Ce n'est plus l'été indien chanté par Joe Dassin, mais l'été tout court qui joue les prolongations. Il n'a jamais fait aussi chaud un 2 octobre en Côte-d'Or. Météo France a relevé plusieurs pics qui dépassent les précédents records de températures.

ⓘ Publicité

C'est à Montbard qu'il a fait le plus chaud avec 32,4°C. Le record précédent, 28,1°C datait du 05 octobre 2018 (station à 209 mètres d'altitude).

On relève 31.2°C à Chatillon-sur-Seine. 31,1°C à Semur-en-Auxois. 29,0°C à Pagny-le-Château et 28,8°C à Arnay.

12 à 13°C de plus que les normales saisonnières

"Pour information, les températures maximales habituellement rencontrées au tout début du mois d'octobre se situent autour de 18 à 19°C " souligne Météo France.

Gardez votre petit pull à portée de main: les températures chutent à partir de ce mardi 3 octobre. On attend 23° degrés à Dijon , puis 18°C au meilleur de la journée mercredi.