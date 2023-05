Côte-d'Or: un industriel finance vaches, chevaux et ânes pour redonner vie au maquis

Du ciel bleu, du soleil (enfin !) des petites fleurs et des grillons qui chantent ! Jusqu'à ce dimanche 29 mai c'est la Fête de la Nature , avec des animations pour nous inciter à s'intéresser à ce qui pousse et ce qui vit tout près de chez nous.

ⓘ Publicité

En Côte d'Or, le Conservatoire des Espaces Naturels en profite pour mettre en avant un partenariat singulier. Cet organisme de protection de l'environnement s'est associé à La Rochepot, dans le sud de la Côte-d'Or, avec une entreprise qui exploite une carrière. Depuis près de 10 ans, la société Eqiom exploite le versant d'une colline . Pour compenser l'impact de son activité, elle finance la protection du plateau qui se trouve en face. Chaque année , elle dépense plusieurs milliers d'euros pour faire pâturer des vaches, des chevaux, des ânes qui débroussaillent naturellement 60 hectares de maquis et de broussailles.

Les vaches Galloway adorent cette vegetation dense, et en font leur régal © Radio France - Olivier Estran

Ce troupeau compte 10 vaches, 9 ânes, et 7 chevaux. Rémi Vuillemin , technicien au Conservatoire des Espaces Naturels s'en occupe au quotidien: "Avec la belle pousse de printemps, ils débroussaillent près de 2.500 mètres carrés par jour. Là je pourrai déjà déplacer leur parc la semaine prochaine , et les emmener un peu plus lien pour poursuivre leur travail."

"La présence du bétail favorise la biodiversité"

Fini les ronces et les arbustes qui étouffent tout. Là où le bétail passe, la vie revient : "On retrouve plein d'orchidées qui se remettent à pousser. On a aussi le circaète-Jean-le-Blanc qui est retour (un rapace au poitrail blanc). Il apprécie les pelouses rases où il peut trouver des reptiles. Nos collègues de la Ligue de Protection des Oiseaux se félicitent eux du nombre d'engoulevents d'Europe. La présence du bétail favorise la biodiversité !" souligne Rémi Vuillemin.

Avec le pâturage, retour de la biodiversité © Radio France - Olivier Estran

"On etait tenu de gérer 15 hectares, on en débroussaille 60"

La société Eqiom n'a pas le choix, ce partenariat est une obligation pour compenser l'impact de sa carrière, mais Jean-Luc Wernert, responsable environnement ne le voit pas comme une contrainte "Il y a 10 ou 20 ans, je vous aurais dit oui, c'est une contrainte, mais on ne le pense plus comme ça. Il est important pour nous d'être associé au territoire où nous sommes, et on est attentifs aux résultats de cette opération."

De la sauge en pagaille © Radio France - Olivier Estran

Preuve de sa bonne foi : cette société est légalement tenue de gérer 15 hectares, mais elle a choisi d'étendre ce périmètre à 60 hectares, ce qui transforme le plateau en lieu de balade. Ce partenariat avec les associations environnementales va encore se poursuivre sur les 30 prochaines années.

Le site est devenu un lieu de balade © Radio France - Olivier Estran

Quant à la Fête de la Nature, notez que la prochaine balade du Conservatoire des Espaces Naturels, c'est ce samedi 28 mai à Voulaines-les-Templiers, à la découverte des "sabots de Vénus". C'est gratuit, les inscriptions se font sur ce site.