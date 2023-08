Côte-d'Or : un jeune entrepreneur propose aux PME et aux collectivités de faire leur bilan carbone

Que pèse votre activité sur la qualité de l'air et sur le réchauffement climatique ? Un jeune entrepreneur de Côte-d'Or peut vous apporter la réponse. Johann Bourgoin a 30 ans, et il vient d'ouvrir sa société "Trismégaïa Consulting" a Marsannay La Côte. Il propose aux PME ou aux communes de Côte-d'Or d'établir leur bilan carbone.

Le jeune homme a décroché une certification nationale pour effectuer ses calculs. Ce bilan ne sert pas à faire joli ou se donner bonne conscience. Johann Bourgoin insiste : savoir ce que l'on consomme et ce que l'on rejette peut aider à faire des économies. "L'idée est de savoir ce que l'on consomme comme énergie, et ce que cela coûte. On le met en rapport avec les produits fabriqués ou les services rendus, et on fait une simulation : qu'est-ce que cela coûte en fonction de la variation du prix des énergies ?"

"On essaie alors d'anticiper l'avenir; que se passe-t-il quand le pétrole augmente ? quel sera le coût de mon inaction ? Il faut relier l'économie à l'écologie, car cela ne doit pas être une contrainte, mais c'est quelque chose qui coûte si on ne fait rien."

La certification "Bilan Carbone" - DR

Le jeune homme a travaillé plusieurs années au sein de l'entreprise Elithis , spécialisé dans les bâtiments "vertueux" en matière de consommation d'énergie. Il en tire des conseils et des solutions.

Plutôt qu'une climatisation, une bonne isolation et un ventilateur

"Moi depuis qui suis né dans les années 90, j'ai grandi avec le mot "crise". On ne parle que de cela, mais il y a des solutions partout" observe le jeune homme.

Si on prend l'exemple de la climatisation que nous avons tous été tenté de pousser à fond lors de cet été chaotique entre températures automnales et canicule, Johann Bourgoin réplique "A Dubaï, le coût de la climatisation représente 40% des factures d'énergie. Voulons-nous la même chose en France ? ce serait impensable. Pour rester a l'abri des soubresauts de l'énergie, mieux vaut miser sur une bonne isolation de ses bâtiments et passer aux ventilateurs lorsque c'est nécessaire. On a tous a y gagner au bout du compte."

Johann Bourgoin démarre tout juste son activité de consultant. Il espère trouver rapidement un écho auprès des mairies et entreprises de Côte-d'Or.