Côte d'Or : Un projet de champ d'éoliennes suscite la colère d'une association

L'entreprise RES prévoit d'agrandir un parc éolien en Côte d'Or. Un ajout de 18 engins en tout, et cela se passe dans les Grands Communaux et Les Chaumes des Communes, des sites inscrits au Patrimoine Mondial de l'Unesco. L'association des Climats des Vignobles de Bourgogne, elle, dénonce ce projet.

L'entreprise RES a pour projet d'agrandir un parc éolien dans les Grands Communaux et Les Chaumes des Communes, en Côte d'Or. En tout, 18 nouveaux engins seront parqués... Une catastrophe pour l'association des Climats des Vignobles de Bourgogne. "Ces paysages font partie des plus beaux paysages du monde, et nous devons les protéger comme la prunelle de nos yeux" déclare Gilles de Larouzière, président de l'association. Ces paysages sont inscrits au Patrimoine Mondial de L'UNESCO

L'association voit deux obligations pour la protection de ces paysages. "Une obligation d'ordre local déjà : c'est un atout à l'échelle mondial, il faut le préserver. J'y vois aussi une obligation d'ordre juridique : nous avons signé une convention internationale, et nous devons nous y tenir" poursuit-il. L'association tient donc par-dessus tout à ce que les éoliennes n'altèrent pas l'intégrité du site protégé par l'UNESCO. Mais de leur côté, les représentants chez RES insistent sur le fait que les engins seront peu, voire pas visibles.

Mais surtout, ils ont le sentiment de ne "pas être compris", selon Noé Froissart, chef des projets éoliens chez RES. Pour lui, le paysage ne sera pas plus altéré par les éoliennes, qu'il ne l'est déjà par le réchauffement climatique. "Pour nous, développer les éoliennes dans les Climats de Bourgogne, c'est lutter contre le réchauffement climatique, et donc de protéger le site" conclut-il.

Malgré les réserves de l'association, l'entreprise RES espère obtenir les autorisations d'ici l'année prochaine, pour pouvoir lancer les constructions à partir de 2025.