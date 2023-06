Côte-d'Or : une partie du département en alerte sécheresse

La Côte-d'Or entière passait en vigilance sécheresse début juin, deux bassins passent le niveau supérieur. Les zones de la Bèze-Albane, à l'est, et Arroux-Lacanche, au sud-ouest du département, sont à partir du 10 juin 2023 en alerte sécheresse.

Les premières restrictions

Ce seuil conduit à la mise en place de mesures de restriction des usages de l’eau pour tous : particuliers, collectivités, agriculteurs et entreprises. Il est par exemple interdit d'arroser son potager, sa pelouse, ses massifs fleuris et ses plantes en pots entre 11h et 18h. Interdiction également de nettoyer sa voiture chez soi, en revanche, c'est possible chez un professionnel.

L’irrigation et l’arrosage ne sont pas concernés par les mesures de restriction dès lors que l’eau utilisée provient de réserves d’eau de pluie captées sur des toitures et plates-formes imperméables, précise la Préfecture.

Outre les bassins de la Bèze-Albane et Arroux-Lacanche, le reste du département est seulement soumis au seuil de vigilance, la Préfecture demande aux habitants de seulement raisonner leur consommation d'eau.