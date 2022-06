Côte-d'Or : une pollution à l'ammoniaque dans la rivière l'Armançon tue des dizaines de poissons

La fédération de pêche de Côte-d'Or annonce sur sa page Facebook une pollution en cours sur la rivière l'Armançon à 200 mètres à l'aval de la digue de Pont et Massène. Elle provient de l'un des affluents du ruisseau de Saint Euphrone. La fédération déconseille de pêcher et de consommer le poisson.

Dans son communiqué publié ce mercredi 29 juin sur sa page Facebook, la Fédération de pêche de Côte-d'Or explique avoir été informée par les services de la Préfecture qu'une pollution à l'ammoniaque est en cours sur l'Armançon à partir du confluent avec le ruisseau de Saint Euphrone à 200 mètres environ à l'aval de la digue de Pont et Massène. Selon toute vraisemblance, cette pollution est apportée par l'un des affluents du ruisseau de Saint Euphrone.

La Fédération précise aussi que des agents de l'Office Français de la Biodiversité se sont rendus sur place pour suivre la situation. _"L'OFB a constaté d'importantes mortalités piscicoles sur le ruisseau de Saint Euphrone et ses affluents ainsi que sur l'Armançon depuis la confluence avec le ruisseau de St Euphrone jusqu'à Semur en Auxois. La pollution va probablement se déplacer vers l'aval."_ explique le communiqué.

La pêche et la consommation de poissons fortement déconseillées

Pour ces raisons, la fédération de pêche de Côte-d'Or recommande de ne pas pratiquer la pêche dans les cours d'eau concernés (ruisseau de St Euphrone et ses affluents, et ensemble de l'Armançon côte-d'orien) et de ne pas consommer les poissons.

La fédération explique aussi être dans l'attente des décisions de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté et des services de l'Etat pour connaître les mesures réglementaires susceptibles d'être mises en place.