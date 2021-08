Cotentin : Le Groupe d'étude des cétacés a besoin du grand public

Le GECC (le Groupe d'Etude des Cétacés du Cotentin) observe les espèces marines le long des côtes normandes depuis la création de l'association en 1997. Depuis peu, en association avec le département de la Manche et la région Normandie, le GECC lance une campagne pour impliquer et informer le grand public à la présence des mammifères marins dans les eaux normandes.

Un dépliant explicatif et informatif va être déposé dans les écoles, bibliothèques ou bien encore dans les mairies. Le but de l'opération est d'agrandir le réseau d'observateurs et de sensibiliser le grand public, notamment à la protection de l'environnement. Dans cette nouvelle brochure de l'association, le plus important, c'est la petite fiche d'observation qui se trouve à l'intérieur. Dorénavant, lorsque vous croiserez un dauphin, un phoque en mer, ou sur le rivage, vous pourrez rentrer vos coordonnées, la date, l'heure et l'espèce que vous aurez vu. Bien sûr, pour les plus modernes, cette fiche d'observation est aussi disponible sur l'application gratuite "obs en mer".

L'équipe du Gecc recense les mammifères marins depuis plus de 20 ans le long du Cotentin. - Jean-Marie Déant / GECC

Le public : une aide précieuse

Avec la plus grande colonie du monde de grand dauphin dans les eaux normandes, le Groupe d'Etude des Cétacés du Cotentin ne peut pas être partout à la fois, c'est pourquoi cette petite fiche d'observation leur est d'une grande aide. Le recensement du grand public permet à l'association d'approfondir son travail de recherche sur les cétacés normands, qui a débuté il y a plus de vingt ans.

Le deuxième objectif de la brochure lancée par le GECC, c'est de sensibiliser à l'environnement. Pour rappel, même si les dauphins normands sont encore assez épargnés, le milieu marin est le premier impacté par le dérèglement climatique.