Cotentin : les boues des stations d'épuration "hygiénisées" contre le covid

Dans le cadre de la lutte contre la contamination au covid-19, les boues issues du retraitement des eaux usées ne peuvent plus être épandues dans les champs avant une phase "d'hygiénisation". Trois techniques approuvées par les autorités sont utilisées dans le Cotentin. Reportage.

En un mois, 4200 m3 de boues issues des stations de Valognes, Les Pieux, la Hague et Montebourg vont être déshydratées dans l'unité mobile.

En périphérie de Valognes, la station d'épuration du Quesnay est l'une des plus importantes du territoire du Cotentin. Et c'est là que depuis le 10 février, est utilisée une unité mobile de déshydratation des boues. "C'est une centrifugeuse qui va permettre de traiter 4200 m3 de boues issues des stations de Valognes, La Hague, Les Pieux et Montebourg", précise Romain Martin, directeur en charge de la qualité de l'eau à l'agglomération du Cotentin. La machine directement reliée aux cuves de la station permet de réduire le taux d'humidité des boues afin de les composter sur le site des Veys, près de Carentan.

Les boues acheminées par camion

Le compostage des boues fait partie des solutions techniques validées par les autorités pour hygiéniser les boues, autrement dit, s'assurer qu'elles ne portent pas de traces du Covid-19. C'est devenu une obligation depuis le 30 avril 2020. Durant un mois, l'unité mobile va être alimentée par les boues de Valognes, puis celles des stations de La Hague, les Pieux et Montebourg qui seront acheminées sur le site du Quesnay par camions. "L'opération a déjà été réalisée avec cette même unité mobile pour traiter les boues de Barneville-Carteret en décembre dernier. Et une fois l'opération terminée sur le site de Valognes, _l'unité sera déplacée sur la station d'épuration de Saint-Vaast-la-Hougue_", souligne Romain Martin.

L'hygiénisation des boues va s'inscrire dans le temps : on ne reviendra pas dessus!

Ailleurs sur le territoire du Cotentin qui compte quelque 52 stations d'épuration de toutes tailles, d'autres solutions techniques sont à l'oeuvre. "Plusieurs de nos stations disposaient déjà de systèmes pour hygiéniser les boues avant même l'apparition du coronavirus", indique Philippe Lamort, vice président de l'agglomération en charge du cycle de l'eau. "Certaines, comme à Tourlaville, utilisent le chauffage des boues qui neutralise les virus, d'autres _l'ajout de chaux_, notamment à Martinvast".

Une fois déshydratées, les boues sont chargées dans des bennes direction le centre de compostage des Veys. © Radio France - Benoît Martin

Un coût supplémentaire pris en partie en charge par l'Agence de l'eau

Ces différentes solutions techniques permettent à l'agglomération du Cotentin de respecter l'obligation d'hygiénisation, mais ça n'est pas indolore sur le plan financier. "L'usage de l'unité mobile de déshydratation, représente _un coût de 135 000 euros rien que pour un mois d'utilisation sur Valognes_", signale Romain Martin, le directeur de la qualité de l'eau. Au total, depuis le début de la crise, le traitement des boues a représenté un surcoût de plusieurs centaines de milliers d'euros. "La bonne nouvelle, c'est que désormais, l'Agence de l'eau prend à sa charge 80% de la facture", se félicite Philippe Lamort. Le vice-président en charge du cycle de l'eau qui précise par ailleurs que des réflexions sont en cours pour trouver une solution plus pérenne, comme l'ajout de lait de chaux qui permettrait de se passer de l'unité mobile de déshydratation car selon lui, "l'hygiénisation des boues va s'inscrire dans le temps : on ne reviendra pas dessus!"