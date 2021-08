Côtes-d'Armor : 3 morts sur le GR 34 cet été, la préfecture fait de la prévention

Le GR 34 s'étend sur plus de 2000 kilomètres entre le Mont-Saint-Michel et Saint-Nazaire.

Il suffit de faire quelques pas sur le GR, avant de rencontrer des promeneurs du dimanche ou des randonneurs aguerris. Assis sur une barrière de bois qui longe le sentier du côté de la falaise, Alexandre admire le paysage, sans penser aux risques. "Ça va, je n'ai pas sorti le baudrier", plaisante-t-il. "Il y a deux, trois mètres de terre jusqu'à la falaise, donc pour l'instant je trouve ça assez sécurisé." Et pourtant, quelques mètres plus loin, à la pointe de la Rognouse à Binic, un adolescent est décédé en chutant de la falaise le 24 juillet dernier. Le GR 34, célèbre sentier de randonnée qui longe l'ensemble des côtes bretonnes sur plus de 2000 kilomètres est très fréquenté, surtout l'été, et les accidents sont nombreux.

3 morts depuis le début de l'été

Dans les Côtes-d'Armor, trois personnes sont décédées depuis juin, à Ploumanac'h, Plougrescant et à Binic. Face au nombre important d'accidents, la préfecture veut mettre en garde les randonneurs, qui empruntent le sentier, parfois sans en connaître les risques. "On a beaucoup d'accidents, qui sont souvent liés à des comportements d'imprudence", explique Camille de Witasse-Thezy, directrice du cabinet du préfet des Côtes d'Armor. Il peut s'agir d'accidents de parapente, d'escalade, et souvent des chutes de falaise. "Le chemin longe sur presque toute la longueur par des falaises à pic, parfois jusqu'à 100 mètres de hauteur. Il suffit de marcher sur une botte de terre en bordure de chemin, perdre l'équilibre et tomber. Et cela concerne tous les âges", précise le colonel Hucher, pompier.

Parce qu'il longe la côte, le sentier peut être très escarpé par endroits. © Radio France - Jeanne de Butler

Rester sur les sentiers balisés

Afin d'éviter tout risque de chute, les pompiers du Sdis 22 rappellent quelques consignes élémentaires : il ne faut jamais quitter les sentiers balisés, et toujours marcher au milieu du chemin. "Il faut être bien chaussé, pas de tongs, pouvoir se localiser, boire suffisamment d'eau.", indique le colonel Hucher.

Le GR est représenté par une balise rouge et blanche. © Radio France - Jeanne de Butler

Chaque année, les pompiers des Côtes-d'Armor réalisent une quarantaine d'interventions sur le GR34. Des interventions qui peuvent être longues, parfois plusieurs heures, et qui peuvent nécessiter des moyens importants, terrestres, nautiques et parfois même aériens.