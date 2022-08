Côtes-d’Armor : des centaines de poissons retrouvés morts dans le Jaudy après une pollution

Une enquête a été ouverte après une importante pollution du Jaudy sur la commune de Coatascorn, entre Guingamp et Lannion, dans les Côtes d’Armor. Sur deux kilomètres, tous les poissons sont morts, ce qui représente des centaines d’animaux.

"Il y a deux saumons de l’Atlantique adultes de 60 et 80 centimètres", témoigne sur France Bleu Breizh Izel Olivier Samica le président de l'association de pêche de Pontrieux qui - alerté par un riverain - s’est rendu sur place. "Il y a aussi des petits saumons âgés d’un an, des anguilles, des lamproies de planer et le poisson emblématique les rivières bretonnes, la truite fario. Tout était mort."

Avec la sécheresse, la vigilance est de mise

Pour le moment, l’origine de cette pollution est inconnue et une enquête a été ouverte. "Pour que tout soit mort, ça devait être une pollution importante", souligne Olivier Samica qui appelle à la plus grande vigilance. Avec des niveaux de cours d’eau plus bas que la normale et un débit moins important, les pollutions sont accentuées.

L’association de pêche et eaux et rivières de Bretagne réclament l’interdiction de la pêche dans le secteur. Le Jaudy fait partie des quelques cours d’eau du département où cette activité restait autorisée.