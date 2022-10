Côtes-d'Armor : le département en alerte sécheresse renforcée

La sécheresse reste d'actualité dans les Côtes-d'Armor. Le département, qui était en crise sécheresse depuis le 10 août 2022, passe en alerte renforcée car "la situation reste préoccupante" selon le communiqué de la préfecture. Malgré tout, des signes sont encourageants car les débits des cours d'eau, des réserves des barrages et des ressources souterraines s'améliorent. "Les réserves d'eau potable du département sont à présent de 60 jours (contre 45 jours le 23 septembre, mais 90 jours en temps normal)".

Compte tenue de la fragilité de la situation, le département passe donc en alerte renforcée sécheresse "qui impose de continuer à limiter les consommations d'eau et à maintenir certaines interdictions et restrictions d'usage pour, d’une part, préserver la ressource en eau potable à court terme et, d’autre part, favoriser dès à présent la reconstitution des ressources pour les mois à venir et l’année prochaine". Les mesures sont à retrouver sur le site internet des services de l'Etat .