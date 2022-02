Côtes de Clermont : ouverture d'une enquête publique sur le projet de parc photovoltaïque

Le projet, lancé en 2017, pourrait voir le jour si les résultats de cette enquête publique sont satisfaisants. L'ASCOT, association opposée à ce parc, se mobilise auprès des habitants et des élus pour faire entendre sa voix.

Les côtes de Clermont offrent une vue imprenable sur le Puy-de-Dôme et la faille de Limagne.

Nouvel épisode dans le projet de parc photovoltaïque sur l'ancienne carrière des Côtes de Clermont. La préfecture du Puy-de-Dôme a ouvert une enquête publique, ultime étape avant d'engager les travaux. Une nouvelle qui mobilise l'ASCOT, l'Association pour la Sauvegarde des Côtes de Clermont, qui est opposée à l'implantation du parc.

Les membres de l'association distribuent des tracts aux promeneurs sur le massif des Côtes, pour les encourager à répondre à la consultation. "On veut que nos arguments soient entendus, c'est-à-dire la destruction de l'espace naturel et le risque de perdre le label UNESCO de la faille de Limagne", explique Jean-Louis Amblard, président de l'ASCOT. Les opposants dénoncent surtout le manque de concertation dans ce dossier. Ils proposent un contre-projet d'aménagement du site, avec une maison de la nature, des observatoires de la biodiversité et différents parcours pour le public.

L'enquête publique est ouverte jusqu'au 1er mars, il est possible de répondre en ligne (sur le site de la préfecture) ou en mairie de Nohanent.