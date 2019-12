Coup de vent : environ 2000 foyers privés d'électricité ce matin dans la Manche

C'est essentiellement dans le Sud-Manche que l'on enregistre des coupures de courant sur le réseau Haute-tension. Quelque 2000 foyers ont été temporairement privés de courant dans les secteurs de Villedieu, Percy et Avranches, ainsi qu'autour de Bréhal. Les services d'Enedis assurent que plus de 95% des foyers seront reconnectés au réseau à la mi-journée et conseille aux usagers qui seraient toujours privés d'électricité de se manifester au 09 72 67 50 50 à partir du milieu d'après-midi.

Enedis qui rappelle par ailleurs les mesures de sécurité à respecter : ne jamais toucher un fil électrique à terre, laisser les groupes électrogènes à l'extérieur des logements.