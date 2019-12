Coup de vent : jusqu'à 20 000 foyers privés de courant en Limousin ce vendredi

Limousin, France

Le coup de vent qui a soufflé sur le Limousin dans le nuit de jeudi à vendredi, en marge de la tempête annoncée sur le sud-ouest de la France, a laissé quelques stigmates au petit jour vendredi. Avec des rafales enregistrées jusqu'à 110 km/h, les pompiers de la Haute-Vienne et de la Corrèze ont été appelés à de nombreuses reprises pour des arbres couchés sur les routes, des toitures endommagées ou des caves inondées.

Jusqu'à 20 000 coupures d'électricité, notamment en Corrèze

Mais surtout, le réseau électrique a subi des dégâts et 20 000 foyers ont été privés d'électricité au plus fort des perturbations en fin de nuit. Enedis a mobilisé jusqu'à 270 agents et partenaires pour rétablir le courant. A 15h ce vendredi, il ne restait plus que 1550 coupures en Corrèze et 550 en Haute-Vienne.

Enedis espère un retour complet à la normale avant la fin de la journée.