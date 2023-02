Coupe rase à Tarnac : le Préfet évoque l'ultragauche violente, une "provocation dangereuse" pour les opposants

C'est une mesure qui passe mal auprès des opposants au projet de coupe rase du "bois du Chat", une forêt de feuillus de quelques hectares située entre Tarnac et Peyrelevade. La préfecture de Corrèze a décidé d**'interdire le stationnement de véhicule** le long des principaux axes menant à la parcelle, dans un arrêté publié ce lundi et en vigueur jusqu'au 24 mars 2023.

ⓘ Publicité

Le but ? Prévenir les risques de "trouble à l'ordre public et à la sécurité des personnes", alors que le chantier de bucheronnage est régulièrement entravé par des dizaines d'habitants et de défenseurs de l'environnement. Lundi 13 février, ils étaient encore plus d'une cinquantaine à bloquer pacifiquement les travaux de coupe. Une mobilisation n'ayant conduit à "aucun incident particulier", selon les services de gendarmerie. A ce stade, un peu moins de un demi hectare aurait pu être coupé, sur les 4 et demi prévu par le projet.

L'ombre de "l'ultra gauche violente"

"Nous y voyons une provocation dangereuse et une entrave au droit de manifester son désaccord de façon pacifique", a réagi ce mercredi le collectif d'opposants dans un communiqué. Ils demandent à la préfecture de retirer cet arrêté qui a "comme seul résultat" de gêner et de limiter de "façon injustifiée la liberté de circuler de tous les habitants de la commune de Tarnac".

Pour justifier sa décision, la Préfecture évoque par ailleurs le fait que les appels à manifester sont relayés par des médias qui appartiendraient, selon elle, à une mouvance "d'ultra gauche" et "violente", citant le blog militant La Bogue . Un "épouvantail", dénonce le collectif d'opposants. Le fruit "d’affabulations policières de triste mémoire", alors que le procès de la très médiatique affaire de Tarnac s'est achevé il y a 5 ans, conduisant à la relaxe des principaux accusés .

Les porte-paroles d'Europe Ecologie Les Verts, opposés au projet, ont également réagi à l'usage de ces termes. Ils regrettent un "glissement sémantique" qui viserait à "criminaliser toute cause environnementale".