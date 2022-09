Couper le chauffage, baisser de la température de la piscine : les pistes du Sicoval pour économiser l'énergie

Comment les intercommunalités font-elles face à la hausse des prix de l'énergie ? Quelles mesures prennent-elles pour tenter de faire baisser les factures et préserver la planète ? Philipe Lemaire, directeur général des services du Sicoval, répond aux question de France Bleu Occitanie.

Toute cette semaine, France Bleu Occitanie fait le choix de vous aider à faire des économies d'énergie en vous présentant des initiatives locales.

On s'intéresse aujourd'hui aux économies à l'échelle des collectivités avec Philippe Lemaire, le directeur général des services au Sicoval, intercommunalité qui regroupe une trentaine de communes au sud de Toulouse, dont Ramonville, Castanet-Tolosan ou Labège : "La sobriété énergétique est au cœur de nos préoccupations : ce qu'il se passe actuellement est d'une ampleur jamais égalée. Cette situation peut donc avoir un impact très rapide et énorme sur notre fonctionnement. Tous les intercommunalités sont en train de se casser la tête pour répondre à cette fameuse sobriété énergétique : es cours de l'énergie et notamment de l'électricité ont explosé. On est passé de 50 € le mégawatts à aujourd'hui près de 900 € le mégawattheure : ça fait des trous énormes dans les budgets et certains en sont même arrivés à fermer certains services publics."

On est passé de 50 € le mégawatts à aujourd'hui près de 900 € le mégawattheure : ça fait des trous énormes dans les budgets

Philippe Lemaire a détaillé les postes qui consomment le plus au Sicoval : "Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le chauffage, n'est pas le plus consommateur. Ce qui consomme le plus, ce sont les stations d'épuration : elles fonctionnent toute la journée avec des moteurs et donc forcément, c'est une consommation très importante. Alors on travaille bien sûr sur des réglages, mais c'est vrai que c'est compliqué. Le deuxième gros poste, c'est la piscine : c'est une dépense importante. Baisser la température de l'eau d'1 ou d'1,5 degrés peut être une source d'économies très forte, c'est quelque chose que nous travaillons. Mais bien sûr, nous devrons en discuter avec les usagers."

Baisser la température de l'eau de la piscine d'1 ou d'1,5 degrés peut être une source d'économies très forte

Le Sicoval envisage aussi de revoir son usage du chauffage et de la climatisation : "On a l'habitude depuis plusieurs années de passer directement d'une période de climatisation à une période de chauffage. Et on se rend compte qu'aujourd'hui la climatisation nous coûte quasiment la même chose que ce que nous coûte le chauffage. Donc la première mesure, c'est déjà de couper, tout simplement. Actuellement, on n'a ni climatisation ni chauffage pendant un mois. On va essayer de tenir dans tout ce qui est bureaux, dans tout ce qui est locaux collectifs, mises à part les crèches : vous imaginez bien qu'avec les jeunes enfants, c'est difficile."

Retrouvez l'interview vidéo complète de Philippe Lemaire ci-dessus.