Cournon-d'Auvergne : une "Clean Walk" pour rendre les rues plus propres

L'association des Jeunes Cournonnais organisait une Clean Walk ce dimanche 20 mars à Cournon d'Auvergne. Objectif, rendre la rue plus propre et sensibiliser sur le rôle des riverains dans la qualité du cadre de vie. Plusieurs grands sacs poubelle ont été remplis en 2 heures.

Nettoyer la rue de ses détritus, tel était l'objectif de la Clean Walk organisée par l'association des Jeunes Cournonnais à Cournon-d'Auvergne. Une vingtaine de participants motivés se sont équipé de gants, pinces et sacs poubelle pour ramasser les déchets jetés par les riverains indélicats. "Le but c'est de rendre Cournon un peu plus propre et de sensibiliser sur le fait que, à notre échelle, on peut rendre notre ville plus agréable", indique Thibault, président des Jeunes Cournonnais.

Les détritus ne manquaient pas lors de la clean walk pour nettoyer les rue de Cournon ce dimanche © Radio France - Thomas Loret

Des déchets en nombre

L'association a choisi de nettoyer l'avenue Maréchal Leclerc, une artère très fréquentée qui traverse une zone commerciales. Il suffit d'à peine quelques mètres pour réaliser que le constat est toujours aussi affligeant. "On retrouve beaucoup de bouteilles et de tickets de caisse", précise Sana, 15 ans, membre des jeunes cournonnais. "Les emballages de fast food sont aussi nombreux", poursuit Thibault. "On a quelques masques, du carton, du verre brisé" du côté de Dominique.

Nathan, 5 ans, très motivé lors de la clean walk pour nettoyer les rue de Cournon ce dimanche © Radio France - Thomas Loret

La très jeune génération mobilisée !

Il y a la jeune génération et la très jeune génération. Nathan, 5 ans, est venu avec ses parents Audrey et Guillaume. Le petit garçon, très motivé, courrait dans les moindres recoins pour débusquer les détritus. "Il a quelques avantages, comme il est petit, il peut se faufiler sous les arbustes, là où nous n'irions pas" s'amuse Audrey, la maman. Les jeunes parents tenaient à sensibiliser leur fils aux questions environnementales. "On espère qu'il conservera ces réflexes dans sa vie d'adulte", ajoute Guillaume, le papa.

Des déchets en tous genres sous les pinces de la Clean Walk dimanche à Cournon d'Auvergne © Radio France - Thomas Loret

L'association ne s'est pas contentée du ramassage, les déchets étaient triés dans des sacs gris ou jaunes. Au total, une bonne dizaine de sacs poubelle de 50 litres ont été remplis en moins de 2 heures. Les ramasseurs d'un jour, très visibles depuis la route espèrent sensibiliser les riverains qui ont un rôle à jouer dans la qualité du cadre de vie. "On espère que de nous voir ça incitera les autres à ramasser et surtout à ne pas jeter leurs déchets par terre" conclu la jeune Sana.