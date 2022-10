Courseulles-sur-mer : le projet immobilier "Le Domaine des dunes" est abandonné

Il n'y aura finalement pas de "domaine des dunes" à Courseulles-sur-Mer. La municipalité vient de racheter le terrain du promoteur Foncim pour 1,45 millions d'euros, le projet immobilier est donc abandonné. Ce projet de deux immeubles et une soixantaine de logements avait pourtant été validé par la précédente municipalité qui avait accordé un permis de construire. C'en est suivi un long contentieux de plus de trois ans entre le promoteur Foncim et le Centre Juno Beach, soutenu par l'actuelle municipalité de Courseulles-sur-mer. Le projet était contesté puisqu'il devait être construit sur la dune, juste à côté du Centre Juno Beach, musée et lieu de mémoire qui rend hommage aux Canadiens morts pendant la Seconde Guerre mondiale. En Avril dernier, le ministre canadien des Anciens combattants avait même fait le déplacement pour apporter son soutien au Centre Juno Beach.

Un soulagement pour les habitants et le Centre Juno Beach

La directrice du Centre Juno Beach se "réjouit" de cette décision et se dit "soulagée", Nathalie Worthington attend que le Canada s'exprime à ce sujet. Pour les habitant de Courseulles-sur-Mer c'est aussi un soulagement, pour la protection des dunes, l'aspect mémoriel du site mais également pour les nuisances qu'allaient engendrer les travaux. Pour Anne-Marie Philippeaux, la maire de la commune, c'est aussi une "victoire" et une promesse de campagne tenue : "ça va apaiser tout le monde, c'était tendu depuis deux ans, maintenant c'est une nouvelle ère qui s'ouvre, on va se concerter avec le Centre Juno Beach pour décider ensemble de l'avenir de ce terrain." Pour l'achat de ce terrain, la municipalité de Courseulles-sur-mer a été aidée à hauteur de 150 000 euros par le département et de 100 000 euros par la communauté de communes Cœur de Nacre.