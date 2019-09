Coussay-les-Bois : manifestation anti-ferme usine et marche pour le climat joignent leurs forces

Coussay-les-Bois, France

"Vach'ment polluant", "Des coquelicots, pas des taureaux" : les manifestants ont répondu présents et avec inventivité à l'appel du "collectif d'opposants à la ferme-usine" des 1200 taurillons. Des voisins, des agriculteurs concernés mais aussi plus globalement des habitants du département se sont rejoint au parking du Verger à Châtellerault. Ils étaient une centaine à partir en direction du centre-ville en début d'après-midi.

Convergence des luttes

Arrivés au boulevard Blossac, ils se sont retrouvés avec les manifestants de la marche pour le climat. Un regroupement logique selon les organisateurs et les participants : "Ici c'est une cause local pour le climat ; et déjà si on s'attache au local, ça fait avancer le tout parce que ça fait partie d'un tout" explique une manifestante. Ils sont d'ailleurs nombreux à être venus "pour faire d'une pierre deux coups".

"Le combat est le même. Plus on est, mieux ça vaut" - Michel Favreau, maire de Coussay-les-Bois

Les manifestants sont venus avec cloches, slogans... et même boîte à meuh ! © Radio France - Marie Dorcet

Une délégation à la sous-préfecture

Après la marche, une délégation a rencontré le sous-préfet : le maire de Coussay-les-Bois, la maire de la Roche-Posay et des membres du collectif d'opposants à la ferme usine. Ils ont eu l'occasion de présenter à nouveau leurs arguments contre la ferme-usine, soutenus par des membres de la marche pour le climat, également présents. Le sous-préfet leur a rappelé qu'il prenait "sa décision selon la loi et non selon le fond" selon Valentin Cognard de l'ASPECT, sans pour autant leur donner son sentiment précis. Il doit rendre sa décision le 26 septembre.